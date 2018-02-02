Ещё
Сколько зарабатывают российские блогеры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сколько зарабатывают российские блогеры 

Рамблер 1 час назад
Фото: Ura.ru
Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) опубликовало рейтинг самых богатых российских блогеров по итогам второго полугодия 2017 года.
Рейтинг составлен на основе рекламы, размещаемой блогерами на их страницах в социальных сетях. Агентство подсчитало доход, который могло принести им размещение рекламных постов.
Так, по версии РИАБ, самым богатым блогером во втором полугодии 2017-го стал Youtube-обозреватель технических новинок Wylsacom (Валентин Петухов), заработавший на рекламе почти 28 млн рублей.
На втором месте — Амиран Сардаров, автор проекта «Дневник Хача» с 27,3 млн рублей.
Третью строчку занимает новичок списка Николай Соболев. На рекламе интернет-магазинов, онлайн-игр и кэшбэк-сервисов Николай заработал 26 млн рублей.
На четвертое место ворвался Юрий Дудь с 17,6 млн рублей. Как отмечает РИАБ, недавно журналист подписал рекламный контракт с «Альфа-Банком». Сумма контракта не разглашается, но стоит ожидать, что статус амбассадора банка поднимет Юрия на более высокую строчку рейтинга.
Замыкает пятерку лидеров Саша Спилберг. В первом полугодии девушка занимала второе место. При этом доход ее существенно не изменился — по версии РИАБ, он составляет около 17,5 млн рублей.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США увидели угрозу в собственных санкциях29
Порошенко загнал себя в угол106
«Займитесь нищетой»: Украине ответили на новые угрозы РФ105
Новый поворот в деле «группы Дятлова»73
Под Калугой школьник устроил поножовщину67
Видео
00:44
Регулировщик устроил танцевальное шоу на перекрестке
В мире
03:59
«Никаких проблем»: Грудинин о счетах за границей
Политика
04:07
Путин: защитники Сталинграда совершили ратный подвиг
Политика Другое
01:56
Москва утонет и замерзнет
Погода Новости Москвы
01:08
Песков извинился перед Памфиловой за агитацию
Политика Выборы 2018
04:30
МЧС выступило с предупреждением к москвичам
Погода Новости Москвы
01:23
Ёж Пых намекнул, когда ждать весну
Общество
00:38
Водители троллейбусов сцепились, наплевав на пассажиров
Происшествия
00:20
Путин пошутил о будущем после выборов
Политика Выборы 2018
02:09
Звезда «Аншлага» рассказала о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение