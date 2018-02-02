Сколько зарабатывают российские блогеры 

Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) опубликовало рейтинг самых богатых российских блогеров по итогам второго полугодия 2017 года.
Рейтинг составлен на основе рекламы, размещаемой блогерами на их страницах в социальных сетях. Агентство подсчитало доход, который могло принести им размещение рекламных постов.
Так, по версии РИАБ, самым богатым блогером во втором полугодии 2017-го стал Youtube-обозреватель технических новинок Wylsacom (Валентин Петухов), заработавший на рекламе почти 28 млн рублей.
На втором месте — Амиран Сардаров, автор проекта «Дневник Хача» с 27,3 млн рублей.
Третью строчку занимает новичок списка Николай Соболев. На рекламе интернет-магазинов, онлайн-игр и кэшбэк-сервисов Николай заработал 26 млн рублей.
На четвертое место ворвался Юрий Дудь с 17,6 млн рублей. Как отмечает РИАБ, недавно журналист подписал рекламный контракт с «Альфа-Банком». Сумма контракта не разглашается, но стоит ожидать, что статус амбассадора банка поднимет Юрия на более высокую строчку рейтинга.
Замыкает пятерку лидеров Саша Спилберг. В первом полугодии девушка занимала второе место. При этом доход ее существенно не изменился — по версии РИАБ, он составляет около 17,5 млн рублей.