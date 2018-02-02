Россиянам пообещали рекордный рост зарплат

В 2018 году в России произойдет максимальный рост реальных зарплат с учетом инфляции с 2014 года. Об этом сообщает «Независимая газета» со ссылкой на представителей Минэкономразвития (МЭР).

В ведомстве считают, что рекорд удастся зафиксировать уже в январе. В прогнозе правительства, на который также ссылается «НГ», сказано, что по итогам 2018 года прирост реальных зарплат должен составить около четырех процентов. В 2014-м реальные зарплаты граждан росли только на 1,2 процента, в 2015-м — они упали на девять процентов, а в 2016-м прирост составил 0,8 процента.

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) изданию заявили, что уже в конце 2017 года реальная зарплата населения превысила среднемесячный уровень докризисного 2012 года на 3,4 процента.

При этом в правительстве считают, что после 2018 года рост реальных зарплат сократится до 1,3 процента в 2019-м, а в 2020-м составит 1,5 процента.