Россиянам повысили пенсии

Выплаты пенсионерам проиндексируют с 1 февраля 2018 года, сообщают «Известия»

Несмотря на то, что пенсии в этом году повысили не с 1 января, часть выплат пенсионерам проиндексируют с 1 февраля.

Так, с 1 февраля на 2,5% повысится ежемесячная денежная выплата, которую в качестве надбавки к пенсии получают льготники: инвалиды, жители Севера и т.д.