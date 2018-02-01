Россиянам повысили пенсии 

Выплаты пенсионерам проиндексируют с 1 февраля 2018 года, сообщают «Известия».
Несмотря на то, что пенсии в этом году повысили не с 1 января, часть выплат пенсионерам проиндексируют с 1 февраля.
Так, с 1 февраля на 2,5% повысится ежемесячная денежная выплата, которую в качестве надбавки к пенсии получают льготники: инвалиды, жители Севера и т.д.
Отставным работникам прокуратуры и Следственного комитета также следует ожидать индексации пенсий с 1 февраля. Они вырастут примерно на 30%. Кроме того, у бывших сотрудников этих ведомств появятся ежемесячные надбавки за классный чин, в результате которых выплаты вырастут еще на 6-7 тысяч рублей.