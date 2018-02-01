Пенсионерам проиндексировали выплаты

Выплаты пенсионерам проиндексируют с 1 февраля 2018 года, сообщают «Известия»

Так, с 1 февраля на 2,5% повысится ежемесячная денежная выплата, которую в качестве надбавки к пенсии получают льготники: инвалиды, жители Севера и т.д.