Ещё
В РФ грядет революция в ЖКХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В РФ грядет революция в ЖКХ 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС
Минстрой РФ предложил ввести оплату за отопление по показателям внутриквартирных счетчиков, пишет «Московский комсомолец».
Как считает издание, такие изменения могут сэкономить значительную сумму жильцам домов, построенных в XXI веке. Тем же, кто проживает в домах старой постройки, нововведение обойдется недешево.
Для реализации инициативы Минстроя придется в каждую трубу отопления ставить прибор учета. Стоимость такого прибора составляет от 7 до 17 тысяч рублей за штуку.
Кроме того, возникнут проблемы с расчетами, так как коммунальные услуги не предусматривают индивидуальных приборов учета тепла.
«По санпиновским нормам в центральной полосе России должна быть температура 18–20 градусов, а на Севере — 20–22 градуса. Если мы сегодня начнем ставить индивидуальные приборы, у нас нарушится вся система теплоналадки. Управляющие компании просто сойдут с ума от этого», — уверен ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.
Даже поставщики тепла не выиграют от введения индивидуального учета. По словам Гойхмана, практика показывает, что нормативы выше, чем потребление по счетчику. Компании начнут терять доход, и тарифы поднимутся.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инициатива Чубайса резко увеличит задолженность россиян702
«До снегирей уже». Захарова о новом обвинении Украины56
Гордон решила помочь предателю Родченкову350
Путин обсудил сотрудничество с Бельгией26
Украина в тревоге: Германия открыла путь «Северному потоку»61
Видео
02:48
ДНР и ЛНР сделали шаг к объединению
Украина В мире
00:49
Собчак намерена «исправить» кремлевский список США
Политика Выборы 2018
05:11
«Мести не будет». РФ оставит «кремлевский доклад» без ответа
Политика
00:37
Перестрелка с полицией в Петербурге попала на видео
Криминал Происшествия
00:26
Поглотившую военный корабль волну сняли на видео
Катастрофы Происшествия
00:55
«Один удар — 14 плиток»: в Сети высмеяли драку Шевченко и Сванидзе
Шоу-бизнес
05:40
Трамп не мог остановиться аплодировать себе
В мире
01:58
Гордон решила помочь предателю Родченкову
Шоу-бизнес
01:32
«Действительно удивился»: Собчак о беседе с Путиным
Политика
01:02
«Еле говорит»: друг о состоянии Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение