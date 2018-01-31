В РФ грядет революция в ЖКХ

Как считает издание, такие изменения могут сэкономить значительную сумму жильцам домов, построенных в XXI веке. Тем же, кто проживает в домах старой постройки, нововведение обойдется недешево.

Для реализации инициативы Минстроя придется в каждую трубу отопления ставить прибор учета. Стоимость такого прибора составляет от 7 до 17 тысяч рублей за штуку.

Кроме того, возникнут проблемы с расчетами, так как коммунальные услуги не предусматривают индивидуальных приборов учета тепла.

«По санпиновским нормам в центральной полосе России должна быть температура 18–20 градусов, а на Севере — 20–22 градуса. Если мы сегодня начнем ставить индивидуальные приборы, у нас нарушится вся система теплоналадки. Управляющие компании просто сойдут с ума от этого», — уверен ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

Даже поставщики тепла не выиграют от введения индивидуального учета. По словам Гойхмана, практика показывает, что нормативы выше, чем потребление по счетчику. Компании начнут терять доход, и тарифы поднимутся.