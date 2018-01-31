Банкам разрешили не отдавать деньги клиентам

Речь идет о тех, кто не может подтвердить происхождение средств

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В 2015 году мужчина перевел на свой счет в Сбербанке 56 млн рублей и на следующий день попытался снять их наличными. Кредитная организация запросила у клиента документы, подтверждающие происхождение средств, и по итогам их изучения отказал в выдаче денег. Тогда клиент открыл несколько срочных вкладов и перевел деньги туда. По окончании срока вкладов он вновь попытался забрать средства наличными и получил отказ. Будник попытался оспорить действия Сбербанка в суде, но все инстанции приняли решение в пользу кредитной организации, приняв довод о том, что «нормы права не содержат обязанности выдать деньги в той форме, в которой запросил клиент, банк может выдать средства как наличными, так и по безналичному расчету».