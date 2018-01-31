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Банкам разрешили не отдавать деньги клиентам
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ВС разрешил банкам не отдавать деньги клиентам 

BFM.RU 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Речь идет о тех, кто не может подтвердить происхождение средств
Банкам разрешили отказывать в выдаче вкладов «подозрительным клиентам». Коллегия Верховного суда (ВС) по гражданским спорам поддержала Сбербанк в споре с Сергеем Будником, которому отказали в выдаче наличных по окончании срока вклада — банк подозревал его в легализации доходов.
В 2015 году мужчина перевел на свой счет в Сбербанке 56 млн рублей и на следующий день попытался снять их наличными. Кредитная организация запросила у клиента документы, подтверждающие происхождение средств, и по итогам их изучения отказал в выдаче денег. Тогда клиент открыл несколько срочных вкладов и перевел деньги туда. По окончании срока вкладов он вновь попытался забрать средства наличными и получил отказ. Будник попытался оспорить действия Сбербанка в суде, но все инстанции приняли решение в пользу кредитной организации, приняв довод о том, что «нормы права не содержат обязанности выдать деньги в той форме, в которой запросил клиент, банк может выдать средства как наличными, так и по безналичному расчету».
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают это решение коллегии ВС опасным прецедентом. «Банки, испытывающие недостаток ликвидности, смогут удерживать средства и добросовестных клиентов по надуманным основаниям… Недобросовестные игроки могут использовать возможность отказа от выдачи наличных с вклада для заработка на комиссиях», — заявили аналитики.
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