Тепло по счетчику. Минстрой нашел способ сэкономить

Правительство хочет дать гражданам легальный способ экономить на платежах за отопление. Собственники квартир смогут платить за тепло по индивидуальным счетчикам, а не по нормативу или общедомовому потреблению. С такой инициативой выступил Минстрой России. Эксперты поддерживают эти новации, поставщики тепла считают, что реализовать их будет проблематично.
Минстрой России разработал проект постановления правительства РФ, согласно которому собственник жилья сможет платить за отопление по показателям индивидуального прибора учета. Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
Сегодня можно производить расчет за тепло согласно показаниям индивидуального прибора учета, только если они установлены и работают во всех квартирах многоквартирного дома, пояснили «Газете.Ru» в Минстрое.
Ведомство предлагает новую формулу, согласно которой можно будет рассчитать потребление, исходя из показателей квартирного счетчика. Такой подход, отметили в пресс-службе Минстроя, позволит решить проблему индивидуального отопления, поскольку сегодня люди, которые срезали батареи, все равно платят за них.
По этому постановлению, если у человека стоит счетчик, то его показатели учитываются в любом случае, даже если у остальных жильцов дома нет этого оборудования, поясняет депутат Госдумы Александр Сидякин.
«В этом случае из показателей общедомовых приборов учета вычитаются данные конкретного индивидуального прибора, а человек доплачивает дополнительно обогрев мест общего пользования в доме», — добавил собеседник «Газеты.Ru».
Сейчас не очень качественная проработка нормативной базы не стимулирует людей на установку приборов учета и экономию ресурсов и денег.
Платеж за отопление в зависимости от региона может занимать до 50% ежемесячной платы по жилищно-коммунальным услугам. При этом попытки сэкономить на потреблении, установив счетчик, срезав батареи или выключив их в дневное время суток, де-факто не работают.
Даже если человек платил по показателям счетчика, в конце месяца приходит перерасчет. Приходится доплачивать, исходя из показателей общедомового прибора учета или, в случае его отсутствия, нормативов потребления, рассказал эксперт рабочей группы «Качество жизни» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсений Беленький.
«Люди часто платят по счетчику, а потом им приходится доплачивать из своего кармана по итогам перерасчета из-за того, что не все жильцы установили счетчики или не все передали по ним данные», — высказал мнение собеседник «Газеты.Ru».
По данным ОНФ, разница в платежах может доходить до 1500-2000 рублей в месяц. В судах постоянно рассматриваются иски подобного плана, и суды принимают решения в пользу начисления по нормативам для тех, у кого стоят счетчики, добавил Беленький.
Застройщики, в свою очередь, напоминают, что согласно федеральному закону об энергосбережении с 1 января 2012 года, установка индивидуальных приборов учета тепла в новом строительстве и реконструкции является обязательной.
«Установка любого прибора учета с 2012 года является обязательством застройщика», — обратил внимание Сергей Пак, директор по строительству ГК «Гранель».
Если учитывать, что, по данным Росстата, в год за это время возводилось порядка 40 тысяч домов, то сегодня речь идет примерно о 250 тысяч объектов с поквартирным обеспечением индивидуальными счетчиками тепла.
Поставщикам тепла новация Минстроя грозит сокращением выручки, поскольку нормативы традиционно выше фактического потребления «по счетчику». Но у ресурсоснабжающих организаций есть и другие причины не спешить поддерживать инициативу. До принятия указанных в постановлении изменений необходимо произвести оценку социально-экономических последствий для граждан, у которых не установлен индивидуальный прибор учета тепловой энергии, отмечают в компании «Т Плюс», работающей на рынке теплоснабжения.
Поскольку в настоящее время обязанности по установке индивидуальных приборов учета тепла для граждан нет, то могут возникнуть ситуации, когда «при экономии гражданами в квартирах с приборами учета, путем перекрытия батарей и, как следствие, уменьшения расхода тепловой энергии, отопление будет происходить за счет соседей, в том числе неоприборенных».
«Это приведет к увеличению их потребления и, соответственно, к росту платы. В итоге это чревато недовольством граждан», — считают в компании.
«Кроме того, в данном проекте не урегулирован порядок расчета платы за отопления при способе оплаты отопления равномерно в течение календарного года (так называемая 1/12), что вводит правовую неопределенность в порядке расчета. Потребитель, установив индивидуальный прибор учета тепловой энергии, не сможет получить экономию в том периоде, в котором она достигнута, поскольку порядок расчета в данной модели подразумевает расчеты исходя из средней величины», — также отметили в «Т Плюс».
В МОЭК (единая теплоснабжающая организация Москвы) считают, что в настоящий момент реализовать инициативу Минстроя невозомжно.
«В настоящее время квартиры в многоквартирных домах невозможно оборудовать индивидуальными приборами учета тепловой энергии — для этого необходима горизонтальная разводка. Кроме того, между смежными квартирами происходит теплообмен, поэтому корректно посчитать объем тепловой энергии, израсходованной конкретной квартирой, не представляется возможным», — заявили «Газете.Ru» в компании.
По мнению Арсения Беленького, идея постановления исключительно верная. Если человек потратил деньги и время на установку счетчика, то справедливо, что он должен платить по показанию своего прибора. Таким образом, эта мера стимулирует людей к энергосбережению, и потребители могут просчитать эффект от установки счетчиков.