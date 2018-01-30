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У кого будут расти зарплаты
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Руководитель ВЦИОМ рассказал, у кого будут расти зарплаты 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
"В привилегированном положении находятся носители редких квалификаций, которых просто физических мало в стране, на рынке. И поэтому они могут, по сути, шантажировать руководство переходом в другую компанию или даже переездом в другую страну", — сказал Федоров.
Если ты строительный рабочий и твоя компетенция — копать траншеи, то ожидать быстрого и значительного повышения зарплаты не стоит, говорит Федоров: "Стоит, скорее, ожидать, что тебя заменят менее взыскательным работником, часто — гастарбайтером. Если же ты, скажем, программист высокого класса, то работодатель, скорее всего, будет вынужден идти тебе навстречу, потому что понимает, что никто не сделает твою работу на необходимом уровне качества. А поиск нового специалиста обойдется еще дороже".
"Поэтому стандартный совет тем, кто хочет поправить свое материальное положение — повышайте квалификацию! Становитесь обладателями уникальных компетенций. Таким платят много всегда, несмотря на спад или подъем", — заключил Федоров.
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