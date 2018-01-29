За покупками россиян стали следить

Дорогие покупки россиян за рубежом стали отслеживаться Федеральной таможенной службой РФ, сообщают «Ведомости».
По данным издания, в конце 2017 года в России заработала система усиленного контроля. Таможенники получают информацию о покупках через систему tax free и от зарубежных правоохранительных органов.
Глава ФТС Владимир Булавин подтвердил изданию информацию о том, что система действует в полном объеме.
«Успехи правоохранительного блока ФТС России по пресечению ввоза через авиагавани страны незадекларированных дорогостоящих товаров стали результатом заработавшей с конца 2017 г. системы систематизации информации, контроля и реагирования», — сказал он.