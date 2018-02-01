Ещё
Забравших вклады россиян завалило исками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АСВ завалило исками забравших вклады россиян 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Вкладчиков обанкротившихся банков заставляют возвращать вовремя снятые деньги, сообщает «Коммерсант».
Агентство по страхованию вкладов массово подает иски, в которых требует от клиентов обанкротившихся кредитных организаций вернуть деньги, снятые перед крахом банков. По данным издания, АСВ подал подобные иски к примерно 50 вкладчикам Военно-промышленного банка, оспаривая обналичивание средств в течение примерно месяца до банкротства ВПБ. Кроме того, подобные требования получили 400 клиентов Татфондбанка.
Как рассказали изданию в самом АСВ, количество подобных исков действительно увеличилось, так как в последнее время под управление Агентства стали попадать больше банков. Кроме того, там отметили, что недействительными признаются не все сделки, совершенные за месяц до отзыва лицензии, а лишь те, что «выходят за пределы обычной хозяйственной деятельности».
«Как наиболее частый признак выхода сделки за такие пределы выступает ее совершение в условиях явной фактической неплатежеспособности банка», — отметили в АСВ.
Между тем, отмечает издание, из обнародованных судебных актов по подобным делам следует, что при принятии решений суды не учитывали мотивы снятия денег. Например, один из вкладчиков настаивал, что не знал о неплатежеспособности банка, а деньги снимал ради выплаты ипотеки на единственное жилье, но суд все равно удовлетворил иск АСВ, сославшись на упомянутую ранее «явную фактическую неплатежеспособность» банка.
Также в Агентстве уточнили, что происходит в случае признания сделки недействительной. По словам представителя АСВ, вкладчик возвращает деньги банку, вновь становится его кредитором и может рассчитывать на страховое возмещение от АСВ на сумму, не превышающую 1,4 миллиона рублей.
 Ещё 35 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биткоин рухнул47
МИД предупредил об охоте за россиянами по всему миру418
Как живет забытый певец Витас70
ФСБ задержала звезду «Первого канала»129
«Я сама девушка тихая, но тут начала кричать на ОМОН»59
Видео
02:48
ДНР и ЛНР сделали шаг к объединению
Украина В мире
01:39
Лавров: стороны в Донбассе могут договариваться
Политика
00:49
Собчак намерена «исправить» кремлевский список США
Политика Выборы 2018
00:56
Сотрудник магазина и посетитель подрались из-за телефона
Происшествия
03:52
Как живет забытый певец Витас
Шоу-бизнес
00:23
Сенсационные факты из личной жизни Александра Абдулова
Шоу-бизнес
07:54
Сафронов обвинил Мазур во лжи
Шоу-бизнес
00:45
«Не связывайся с Бузовой»: фанаты обратились к самому красивому преступнику
Шоу-бизнес
00:15
Врач отказался оперировать звезду «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
00:32
Кейт Аптон обвинила основателя Guess в домогательствах
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение