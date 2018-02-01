Забравших вклады россиян завалило исками

Вкладчиков обанкротившихся банков заставляют возвращать вовремя снятые деньги, сообщает «Коммерсант».
Агентство по страхованию вкладов массово подает иски, в которых требует от клиентов обанкротившихся кредитных организаций вернуть деньги, снятые перед крахом банков. По данным издания, АСВ подал подобные иски к примерно 50 вкладчикам Военно-промышленного банка, оспаривая обналичивание средств в течение примерно месяца до банкротства ВПБ. Кроме того, подобные требования получили 400 клиентов Татфондбанка.
Как рассказали изданию в самом АСВ, количество подобных исков действительно увеличилось, так как в последнее время под управление Агентства стали попадать больше банков. Кроме того, там отметили, что недействительными признаются не все сделки, совершенные за месяц до отзыва лицензии, а лишь те, что «выходят за пределы обычной хозяйственной деятельности».
«Как наиболее частый признак выхода сделки за такие пределы выступает ее совершение в условиях явной фактической неплатежеспособности банка», — отметили в АСВ.
Между тем, отмечает издание, из обнародованных судебных актов по подобным делам следует, что при принятии решений суды не учитывали мотивы снятия денег. Например, один из вкладчиков настаивал, что не знал о неплатежеспособности банка, а деньги снимал ради выплаты ипотеки на единственное жилье, но суд все равно удовлетворил иск АСВ, сославшись на упомянутую ранее «явную фактическую неплатежеспособность» банка.
Также в Агентстве уточнили, что происходит в случае признания сделки недействительной. По словам представителя АСВ, вкладчик возвращает деньги банку, вновь становится его кредитором и может рассчитывать на страховое возмещение от АСВ на сумму, не превышающую 1,4 миллиона рублей.