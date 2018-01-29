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Фальшивые банкоматы устанавливают к ЧМ-2018
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В России устанавливают фальшивые банкоматы к ЧМ-2018 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В России появляются фальшивые банкоматы, сообщает «Коммерсант».
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По словам Андрея Гайко, представителя компании Digital Security, занимающейся аудитом информационной безопасности, это обычные банкоматы, ранее бывшие в употреблении, которые при определенных усилиях со стороны преступников «мимикрируют» под устройство существующего банка. Однако, когда пользователь вводит в него карту и набирает пин-код, экран банкомата сообщает ему о невозможности быть обслуженным, а данные карты попадают к мошенникам.
По данным источников издания в правоохранительных органах, подобная проблема «обостряется» во время крупных международных событий в стране. Правоохранители опасаются, что таким событием станет и чемпионат мира по футболу 2018 года.
«Наши жители вряд ли станут пытаться снять деньги в подозрительном незнакомом устройстве. Приезжим же отличить фальшивый банкомат от настоящего сложно», — уверены они.
Как отметил исполнительный директор юридической фирмы HEADS Consulting Никита Куликов, вернуть похищенные подобным способом деньги практически невозможно, так как если «банкомат ничей, то не к кому предъявить претензии».
 Ещё 12 источников 
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