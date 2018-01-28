Россияне получат право на еще один налоговый вычет

Нанимателям квартир вернут уплаченные налоги

Минстрой разработал законопроект о налоговом вычете для арендаторов квартир. Получить его смогут только обладатели долгосрочных договоров найма помещений. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"Такие нормативные инициативы мы подготовили и в ближайшее время придем к Николаю Петровичу Николаеву, главе Комитета Госдумы по собственности, и Галине Петровне (Хованской), главе Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, за помощью и экспертной оценкой", — сообщил Никита Стасишин на "круглом столе" в Госдуме. Если арендный договор заключен на срок более 11 месяцев и зарегистрирован в Росреестре , арендатор сможет рассчитывать на получение налогового вычета в размере 13 процентов от затраченных средств.

Минстрой полагает, что эта мера будет способствовать выводу из тени доходов, полученных от нелегальной аренды квартир, с которых сейчас не платятся налоги в бюджет.

Сейчас вернуть уплаченный НДФЛ могут покупатели квартир с 2 миллионов рублей, то есть не более 260 тысяч рублей. Вычеты на покупку и аренду квартир будут тесно связаны. Вернуть налоги с аренды смогут только наниматели, которые не пользовались вычетом при покупке жилья. Правило работает и в обратную сторону. Если имущественный вычет на покупку жилья использован не полностью, остаток можно будет получить в виде вычета по найму жилья, и наоборот.

Для получения вычета арендаторам нужно будет подавать декларацию в налоговую инспекцию . Как и в случае с вычетом на покупку жилья, возврат налога с аренды будет перечисляться на счет в банке. Также налог можно будет вернуть на работе. Для этого нужно получить в налоговой документ, позволяющий не вычитать НДФЛ из зарплаты.

"Наниматели не обращаются в налоговую по этим вопросам, ввиду отсутствия такой надобности. Этим пользуются собственники, которые скрывают свой доход и не платят налоги, — поясняет Кирилл Кокорин, юрисконсульт Юридической службы ИНКОМ-Недвижимость. — Законопроект поможет налоговикам вычислить наймодателей, уклоняющихся от выплаты налогов: наниматель, желая получить вычет, сам придет и сообщит о факте сдачи квартиры, к тому же подтвердит это документально". Вернуть налоги с аренды смогут только наниматели, которые не пользовались вычетом при покупке жилья

Эксперт поясняет, что законопроект мотивирует нанимателя сообщить о найме квартиры. В результате у налоговиков появляются основания для доначисления налогов собственнику, который скрыл свои доходы от сдачи жилья в аренду.

Кроме того, это поможет налоговикам увеличить поступления в бюджет. И уравнять условия для физических и юридических лиц — арендодателей, отмечает вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев . Сегодня собственники, которые сдают жилье без уплаты налогов, создают конкуренцию государственным и частным институтам, развивающим арендное жилье. Так как юрлица уплачивают налоги со своей деятельности.

Однако проблемой является то, что большинство договоров сегодня заключается на 11 месяцев, и у владельцев квартир не появляется необходимости регистрировать их. Арендодатели не испытывают неудобств от того, что раз в 11 месяцев договор приходится перезаключать. Для них это является основанием пересмотреть условия сдачи жилья или расторжения договора и поиска новых жильцов.

Регистрация договора выглядит для них сегодня дополнительной процедурой с неясными выгодами. И законопроект не содержит норм, стимулирующих собственников переходить на регистрацию договоров аренды.