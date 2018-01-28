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Многодетные семьи получат новую льготу
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Многодетные семьи смогут летать по льготным авиабилетам 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
По его словам, в округе насчитывается более 74 тысяч многодетных семей. Предложение предоставлять им льготу при покупке авиабилета Минвостокразвития подготовит до первого марта 2018 года.
Александр Галушка отметил, что льготные перелеты по внешним направлениям себя полностью оправдывают.
"Только в 2017 году такой привилегией воспользовались 600 тысяч человек — молодые люди и пенсионеры", — добавил министр.
"Также до первого марта мы внесем изменение в законодательство, которое освободит внутренние воздушные перевозки на Дальнем Востоке от налога на добавленную стоимость, — рассказал Галушка. — Уверен, это послужит основой для повышения транспортной доступности и для снижения цен на авиаперевозки".
Полностью интервью главы Минвостокразвития читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 29 января 2018 года.
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