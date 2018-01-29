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В России стартовал «Киберпонедельник»
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В России начинается «Киберпонедельник-2018» 

Вести Экономика 8 часов назад
Онлайн-распродажа "Киберпонедельник-2018" стартовали в интернет-магазинах по всему миру 29 января. Российские организаторы акции обещают скидки до 80% на целый ряд товаров известных брендов — от одежды и обуви до смартфонов и ювелирных изделий.
Участие в акции примут более 100 магазинов, сообщается на сайте Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ).. На протяжении 72 часов пользователи смогут приобрести свыше 20 тыс. наименований товаров со скидками от 15% до 80%.
Организатором акции выступила Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли (НАДТ) и технический партнер компания ООО «Блэк Фрайдэй», организатор первой российской «Чёрной пятницы».
В рамках онлайн-распродажи традиционно будет представлен ассортимент товаров различных категорий: электроника и бытовая техника, красота и здоровье, одежда и обувь, товары для дома, детские товары.
Эксклюзивные предложения подготовят Связной, MediaMarkt, Huawei, ОБИ, PHILIPS, Фирменный магазин REDMOND, NYX Professional Makeup, 003, Nokia, Samsonite, Lancome, Том Тейлор, United Colors of Benetton, интернет-магазин телеканала Пятница и другие.
Онлайн-магазин Philips подготовит скидки до 50%, интернет-магазин 003.ru до 50%, Samsonite до 60%, официальный сайт United Colors of Benetton представит скидки до 70%.
Сеть гипермаркетов для ремонта дома и дачи ОБИ предложит скидки на товары до 50%. Интернет-магазин косметики и парфюмерии Lancome — до 35%, а интернет-магазин Askona предоставит скидки до 70% на все виды матрасов, интернет зоомагазин "Бетховен" — до 30%.
Организаторы онлайн-распродажи рассчитывают привлечь около 1,8 млн пользователей. Принять участие в распродаже смогут жители России, Республики Беларусь и Казахстана. Официальным логистическим партнером акции станет служба доставки Boxberry.
Самыми популярными покупками в прошлый "Киберпонедельник" стали телевизор Samsung 4K uHD, приставка для игр Xbox One, планшеты IPad 2 mini и Air. Эксперты считают, что и в этом году россияне также будут активно скупать гаджеты и бытовую технику.
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