Ещё
Россияне ломанулись за путевками в Турцию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне скупают путевки в Турцию 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Россияне стали больше тратить на поездки за границу. Это заметно даже на мировом рынке туризма.
Раньше туристы старались заранее заказывать только более дорогие категории отелей — «5 звезд», сейчас выросли ранние бронирования с размещением в «3–4 звезды». Отмечается, что те, кто выбирает отели подешевле, стараются съездить в отпуск два раза за сезон. В прошлом году Анталийское побережье посетили 3,7 млн россиян, это 38% всего турецкого турпотока.
Рост ранних бронирований не означает рост турпотока — у туристов просто сместился спрос. Рньше они покупали путевки в мае — июне, а сейчас — в январе — феврале. По итогам 2018 года турпоток в Турцию может вырасти на 15–20%, считает он. Поддержать турецкое направление может дороговизна европейского пляжного отдыха. Многие в ЕС отказываются от поездок в Турцию, поэтому европейские отельеры уверены в заполняемости своих гостиниц и скидок не дают. Немецкий турпоток в Турцию за три года сократился в 2 раза, следует из данных аэропорта Антальи. Таким образом, европейский отдых для российских туристов, который и так был дороже турецкого, подорожал еще на 15–20%, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.
«ФедералПресс» ранее писал: депутат Госдумы Наталья Кувшинова предложила ввести льготы для молодежи, путешествующей по стране. Инициативу уже поддержали в Ростуризме и Министерстве культуры РФ. По мнению парламентария, молодым людям необходимо выделять субсидии на оплату проживания в отелях и предоставлять льготы на транспорт. Кроме того, она предлагает разработать маршруты для исторического, спортивного и познавательного молодёжного туризма. Как рассказали в Минкульте, скидка на проезд и проживание может составить 50% от стоимости. При этом все затраты на себя должны будут взять транспортные структуры, в том числе Министерство транспорта.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В России затруднят пользование электронными кошельками В Зауралье открывают новые производства Российские хакеры придумали новый способ мошенничества, от злоумышленников уже пострадали несколько тысяч людей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигается мощный циклон13
Скандал в Давосе. Порошенко попросил журналистку снять блузку485
Украина готовится в новому наступлению276
«Вот она глупая»: Кадыров ответил Собчак85
Один в один: за порно со звездами взялись любители10
Видео
02:59
Китай создал «летающий радар» против «невидимок»
Азия Армия
00:49
Террористы на танке передавили террористов
Ближний Восток Армия
02:07
Дозаправка «Русских Витязей» и «Соколов России» попала на видео
Войска Армия
02:31
На Россию надвигается мощный циклон
Общество Новости Москвы
01:02
Пьяные зигзаги: снесенная остановка и труп в багажнике
Происшествия
00:52
Близкие рассказали о состоянии Табакова
Шоу-бизнес
00:48
Шура нашел способ извиниться перед жителями Кургана
Шоу-бизнес
00:40
Первый канал приостановил проект «Летучий отряд»
Шоу-бизнес
00:31
Стала известна последняя воля Сенчиной
Шоу-бизнес
03:09
Скандал в Давосе. Порошенко попросил журналистку снять блузку
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение