Россияне ломанулись за путевками в Турцию

Россияне стали больше тратить на поездки за границу. Это заметно даже на мировом рынке туризма.
Раньше туристы старались заранее заказывать только более дорогие категории отелей — «5 звезд», сейчас выросли ранние бронирования с размещением в «3–4 звезды». Отмечается, что те, кто выбирает отели подешевле, стараются съездить в отпуск два раза за сезон. В прошлом году Анталийское побережье посетили 3,7 млн россиян, это 38% всего турецкого турпотока.
Рост ранних бронирований не означает рост турпотока — у туристов просто сместился спрос. Рньше они покупали путевки в мае — июне, а сейчас — в январе — феврале. По итогам 2018 года турпоток в Турцию может вырасти на 15–20%, считает он. Поддержать турецкое направление может дороговизна европейского пляжного отдыха. Многие в ЕС отказываются от поездок в Турцию, поэтому европейские отельеры уверены в заполняемости своих гостиниц и скидок не дают. Немецкий турпоток в Турцию за три года сократился в 2 раза, следует из данных аэропорта Антальи. Таким образом, европейский отдых для российских туристов, который и так был дороже турецкого, подорожал еще на 15–20%, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.
«ФедералПресс» ранее писал: депутат Госдумы Наталья Кувшинова предложила ввести льготы для молодежи, путешествующей по стране. Инициативу уже поддержали в Ростуризме и Министерстве культуры РФ. По мнению парламентария, молодым людям необходимо выделять субсидии на оплату проживания в отелях и предоставлять льготы на транспорт. Кроме того, она предлагает разработать маршруты для исторического, спортивного и познавательного молодёжного туризма. Как рассказали в Минкульте, скидка на проезд и проживание может составить 50% от стоимости. При этом все затраты на себя должны будут взять транспортные структуры, в том числе Министерство транспорта.