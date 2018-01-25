Россияне ломанулись за путевками в Турцию

Россияне скупают путевки в Турцию

Россияне стали больше тратить на поездки за границу. Это заметно даже на мировом рынке туризма.

Раньше туристы старались заранее заказывать только более дорогие категории отелей — «5 звезд», сейчас выросли ранние бронирования с размещением в «3–4 звезды». Отмечается, что те, кто выбирает отели подешевле, стараются съездить в отпуск два раза за сезон. В прошлом году Анталийское побережье посетили 3,7 млн россиян, это 38% всего турецкого турпотока.