Домработницы похищают миллионы из квартир москвичей

Без шума и пыли

В Москве участились случаи квартирных краж, совершаемых домашним персоналом — уборщицами, домработницами и нянями. Обчищают подчас не стесняясь, по-крупному, забирая из сейфов дорогие украшения и миллионы рублей. Почему срываются люди, годами верно служившие своим хозяевам, и как обезопасить себя от помощников с преступными наклонностями, разбираемся вместе с «Домом».

Хорошо прибрались

Елене 38 лет. В новогодние каникулы она, ее супруг и двое их детей уехали в Китай, договорившись с домработницей, что в следующий раз она придет убираться уже после праздников. Она все равно пришла в отсутствие хозяев — но не для того, чтобы помыть полы, а чтобы забрать из квартиры ценные вещи.

«Я в полном шоке, честно говоря, — рассказывает Елена. — Нормальная тетка, ну приезжая, конечно. Ей сто лет в обед. Работала у нас больше года, не халтурила, не скандалила. И взяла я ее по рекомендации подруги. Главное — это чистый идиотизм: украсть какие-то битые планшеты, микрофон от караоке (!), украшения тысяч на 100 максимум… У меня больше и брать-то нечего, наличных мы дома не держим. И потерять из-за этого две неплохо оплачиваемых работы — у Тани (подруга Елены — прим. «Дома») она, естественно, тоже больше не показывается, телефон постоянно выключен».

Елена не сразу обнаружила пропажу вещей и в полицию обращаться не стала.

«Ну, во-первых, уже понятно, кто украл — дверь не взломана. На то, что она хоть что-нибудь вернет, я не рассчитываю, — поясняет женщина. — Во-вторых, я даже не знаю ее фамилии, вообще ничего о ней не знаю. У Тани была копия ее паспорта, но затерялась где-то. Плюс мне жалко эту старую дуру и тупо лень морочиться из-за какого-то барахла. Забрала и забрала. Обидно, противно. Замки, конечно, мы поменяли. Теперь надо найти новую домработницу».

Елене, как ни парадоксально, повезло: миллионов у нее не было, и враз обнищать из-за этой кражи она не могла. Хуже чувствуют себя хозяева, у которых забирают, как у известного киногероя, «все, что нажито непосильным трудом».

В середине января в Москве была задержана домработница, которая украла ювелирные изделия из квартиры на Пречистенке, близ храма Христа Спасителя . Заявление о краже подала неработающая 42-летняя москвичка. По ее словам, женщина 1959 года рождения, фактически проживавшая по месту работы, вынесла из квартиры украшения общей стоимостью около 1,6 миллиона рублей. Воровка и не думала скрываться — спокойно продолжала жить на Пречистенке. По факту случившегося возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Неделей ранее домработница похитила 236 тысяч долларов из сейфа в московской квартире, где на протяжении шести лет проводила уборку. Женщина тайно изготовила ключ от сейфа, а в последний раз убралась в декабре 2017 года. Хозяйка квартиры в престижном районе Хамовники обнаружила пропажу денег только после новогодних праздников. Ее адвокат заявил о краже в полицию.

Большой куш сорвала зимой 2016-го домработница, нанятая генеральным директором одного из московских автосалонов. 37-летняя уроженка ближнего зарубежья похитила у хозяина ключи от офисного сейфа, пробралась в здание через окно и похитила деньги и драгоценности примерно на 32 миллиона рублей.

Серийную домработницу-воровку, обчищавшую дома исключительно знаменитостей, в 2006 году приговорили к тюремному заключению в США. Польская мигрантка умудрилась обокрасть супругу актера Роберта де Ниро , звезду сериала «Юристы Бостона» Кэндис Берген и еще нескольких влиятельных жителей Нью-Йорка.

Скотина, а не барин

Есть и обратная сторона медали: работодатели, то есть владельцы жилья, нередко относятся к домработницам как к людям третьего сорта и не стесняются это всячески демонстрировать. Для иных уборщицы, кухарки, няни — по сути вообще рабыни. Но факты плохого обращения с домашним персоналом всплывают редко — только если наниматель, опять же, знаменитость или когда масштабы обнародованных издевательств поистине ужасающи.

В России самым резонансным преступлением последних лет, совершенным в отношении домработницы, стало изнасилование Полины Степановой — женщины, которая работала у известного спортсмена, бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко . Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, Емельяненко не только изнасиловал Степанову, но и отобрал у нее паспорт. За это он получил 4,5 года колонии общего режима и был оштрафован на 50 тысяч рублей. Отсидев примерно половину срока, спортсмен вышел на свободу.

В конце 2017-го в суд на работодательницу подала домработница, с 2011 года служившая американской актрисе Карлтон Элизабет. Женщина, не пожелавшая называть свое имя, пожаловалась на то, что звезда телешоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» использовала ее как половую тряпку и вообще неоднократно применяла физическое и психологическое насилие.

Несколькими месяцами ранее в Лос-Анджелесе за избиение домработницы был задержан поп-музыкант Кеннеди Уильям Горди, известный под псевдонимом Рокуэлл (Rockwell). Как заявила пострадавшая, Рокуэлл ударил ее из-за того, что она слишком долго делала сэндвич.

Той же весной 2017-го в Сингапуре были приговорены к тюремному заключению супруги, которые довели до истощения 40-летнюю филиппинку-домработницу. За 15 месяцев она потеряла 20 килограммов — около 40 процентов веса. Пара разрешала филиппинке есть два раза в день, причем только хлеб и лапшу быстрого приготовления. Домработница также не могла употреблять воду без разрешения, ей запрещалось пользоваться туалетом, расположенным в квартире, душ разрешалось принимать раз в неделю и только в присутствии хозяйки. Супруги не выдавали филиппинке зарплату, отняли у нее телефон и запретили выходить из дома. Когда женщина сбежала, она весила всего 29 килограммов, ее пришлось госпитализировать. Бывшую нанимательницу пострадавшей отправили в тюрьму на три месяца, ее супруга — на три недели.

Косметологу из Гонконга, матери двоих детей Ло Ван-Тан издевательства над домработницей обошлись в шесть лет лишения свободы. Женщина била помощницу вешалками, палкой от швабры и стремянкой, не платила ей, плохо кормила и разрешала спать только четыре часа в сутки.

Такие случаи в процветающих Сингапуре и Гонконге не редкость: сотни тысяч женщин из бедных стран Азии приезжают сюда на заработки. Большинство из них не обращаются в полицию с жалобами на насилие и ущемление прав, опасаясь депортации. В схожей ситуации оказываются многочисленные мигрантки в Москве и других крупных городах по всему миру — приезжие теряются в хаосе мегаполиса и часто не могут постоять за себя.

«Людям больно видеть деньги»

Советы для домработниц, страдающих от действий хозяев, просты: не молчать, по возможности фиксировать правонарушения, при угрозе жизни — бежать. А вот с обворованными и обманутыми домовладельцами все не так очевидно. Многие считают, что они сами провоцируют наемных помощниц.

«Предположу, что люди, которые это делают (воруют у хозяев — прим. «Дома»), находятся в отчаянии, — говорит Ирина Баржак, психолог, генеральный директор Института публичных выступлений. — Напряжение, которое нарастало из-за разницы в доходах, сдерживается ими, а потом находит выплеск именно так. Если пружину сжимать до предела, она рано или поздно резко разожмется. Обезопасить себя можно с помощью услуг клининговой компании — она берет расходы на себя в случае воровства, а также с помощью уважения к тем людям, которые у вас убирают. Часто хозяева с презрением относятся к обслуживающему персоналу, и это молчаливое презрение вызывает напряжение в отношениях. Людям больно видеть каждый день деньги, которых у них нет. Поэтому рекомендация: относитесь с уважением к человеку, который у вас убирает, и регулярно интересуйтесь, что происходит в его жизни».

Марина Коссова, владелица агентства по подбору домашнего персонала «Нянюшка»», отмечает, что в ее почти 20-летней практике случаев воровства не было.

«Может быть, потому, что все проходят подробное личное собеседование и все предоставленные рекомендации проверяются, — предполагает эксперт. — Если кандидат вызывает малейшие сомнения, работу не предлагаем. Это про новых. Но мы существуем с 1998 года, так что у нас достаточно много тех, кто работает давно, и мы их устраиваем в семьи по многу раз».

По словам Коссовой, большинство заказчиков предпочитают нанимать домашних работников из граждан России, но выходцы из Украины обходятся дешевле. «По национальному признаку есть одно наблюдение: киргизки — ужасные врушки, — добавляет она. — Рекомендаций или нет, или липовые. Они единственные в анкете в графе "Вероисповедание" в 99 процентах случаев ставят прочерк».

Вадим Кудрявцев из «Совета столичных адвокатов», в свою очередь, дает нанимателям несколько практических рекомендаций:

«Первое — обратить внимание на документы, которые предоставляет домработница, обязательно сделать копии и, если есть возможность, проверить, не привлекался ли человек ранее к уголовной или административной ответственности, не имеет ли судимых родственников, темных кредитных историй. При разговоре нужно сказать, что вы хорошо знаете законы, и в случае возникновения криминальной ситуации будете обращаться в полицию и взыскивать с нее как материальный ущерб, так и моральный».

Кроме того, адвокат советует «доверять, но проверять» — не пренебрегать системами видеонаблюдения. Человеку, как отмечает эксперт, психологически очень сложно притворяться, поэтому работница с преступными наклонностями быстро проявит свою истинную сущность.