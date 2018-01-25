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Четверть кредитных карт россиян остается «мертвыми»
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Четверть кредитных карт россиян остается «мертвыми» 

Ведомости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Банки рапортуют о существенном росте выданных гражданам в прошлом году кредитных карт. Но почти четверть этих кредиток клиентами вообще не используется и даже не активируется.
Доля выданных кредитных карт (без учета выданных взамен старых), которые так и не были активированы клиентом, в 2017 г. составила 24%, сообщили «Ведомостям» в бюро кредитных историй «Эквифакс».
Специалисты БКИ проанализировали кредитные истории 66,5 млн человек. Всего в базе «Эквифакса» сейчас более чем 250 млн кредитных историй с информацией от 2000 кредиторов. Среди них нет Сбербанка — крупнейшего игрока на российском рынке кредитных карт. Свою долю активированных карт госбанк раскрывать «Ведомостям» отказался. Так же поступил представитель ВТБ.
Клиенты Тинькофф-банка стабильно активируют 90% кредиток, утверждает его представитель. В «Русском стандарте» доля неактивированных карт за 2017 г. составила 15%, при этом 85% держателей пользуются картой более одного раза в неделю.
Доля неактивированных кредитных карт в среднем по рынку остается высокой, поскольку банки не прекращают оформлять кредитки клиентам, которые приходят за другими продуктами и которым карты не очень нужны, объясняет гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов.
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Впрочем, по словам Грибанова, качество продаж банковских продуктов растет, поэтому с годами доля неактивированных карт снижается.
Это подтверждает и статистика «Эквифакс», по данным которого доля неактивированных новых карт, к примеру в 2015 г. составляла 37%. Кроме того, по наблюдениям бюро, в последние два года люди все быстрее начинают пользоваться полученными кредитными картами: в 2017 г. в первые два месяца после выпуска начали использоваться 94% активированных кредиток, тогда как в 2015 г. эта доля составляла 90%.
«Многие банки стали более избирательно подходить к выдаче кредитных карт клиентам, выдавая их тем, кто в них нуждается, а не вручая их всем подряд, как подарок к какому-либо иному продукту банка или распространяя их путем массовых рассылок», — указывает гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
С другой стороны, клиенты сами стали более заинтересованы в использовании кредиток и активируют карты как можно быстрее после получения, добавляет он.
Кредитная карта — «по сути запасной кошелек, если пользоваться ею грамотно», отмечает начальник управления по развитию кредитных карт и кредитов наличными Альфа-банка Николай Волосевич.
Эффективные продажи
«Уменьшение доли не активированных карт может происходить по двум причинам. Первая — использование банками специальных акций и предложений с целью «вовлечения клиентов в активное использование карты». Вторая — возросшая финансовая грамотность самих клиентов, которые теперь интересуются более сложными кредитными продуктами», — говорит исполнительный директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Игорь Ковалев.
«Банки в последние годы стараются максимально заинтересовать клиента в том, чтобы его кредитка была активной, и клиент утилизировал кредитный лимит — предлагают кэшбэк, скидки у партнеров при оплате картой, акции, розыгрыши и квесты», — добавляет исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса «Русского стандарта» Ростислав Яныкин.
По словам Ковалева, в последние два года доля неактивированных кредиток Сбербанка снижается. То же самое происходит в ВТБ.
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