В РФ запретят использование анонимных кошельков

В России предложили запретить анонимные онлайн-платежи

В России планируют ограничить возможности электронных кошельков. Об этом в среду, 24 января, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Минюст.

По информации издания, правительство выразило обеспокоенность электронными кошельками, не требующими идентификации клиента. Поскольку существует возможность анонимно зачислять на подобные сервисы суммы до 15 тысяч рублей через терминалы и с банковских карт, было предложено привязать их к банковским счетам.

Кроме того, Центробанк предложил ввести запрет на обналичивание средств с электронных кошельков, Росфинмониторинг настаивает на обязательной идентификации их держателей.

«Мы видим использование тех же анонимных кошельков для финансирования террористической, экстремистской и противоправной деятельности, — пояснил изданию статс-секретарь Росфинмониторинга Павел Ливадный. — Поэтому предлагаем от анонимности отказаться». В свою очередь финансовый регулятор парирует, что в таком случае население вернется к наличным расчетам.

Опрошенные газетой эксперты считают, что попытки ужесточить ныне существующие правила способны серьезно ударить по рынку. В частности, есть опасения, что банки будут взимать комиссию за операции с электронными кошельками. Также указывается на минимальный риск отмывания денег при их помощи, поскольку переводы между гражданами и так запрещены, а смысл использования этих сервисов для оплаты парковок, проезда на транспорте и оплаты услуг будет утрачен.

Российские платежные системы в настоящее время активно используют анонимные кошельки. В частности, «Яндекс. Деньги» предлагает соответствующий сервис с ограничениями, которых не существует для пользователей, указавших паспортные данные. По правилам сервиса, можно платить единовременно не более 15 тысяч рублей в российских магазинах и снимать не более 5 тысяч рублей за день.