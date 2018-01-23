Пенсии россиян сравнили с иностранными

Издание «Московский комсомолец» сравнило пенсии жителей России, Германии, США, Великобритании, Дании и Китая.

Средняя пенсия по старости в России составляет 14075 рублей. Женщины могут рассчитывать на выплату с 55 лет, мужчины — с 60 лет.

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В Германии средний размер пенсии составляет 1290 евро на западе страны и около 1000 евро на востоке. Немцы, как мужчины, так и женщины, становятся пенсионерами в 67 лет.

Пожилые американцы выходят на пенсию в 67 лет, американки — в 65 лет. Их пенсии равняются $1100-1200 в месяц. Граждане США могут выйти на пенсию раньше, но тогда они будут получать только 70% от этой суммы.

Мужчины в Великобритании выходят на заслуженный отдых в 65 лет, женщины — в 60-65 лет. За каждый дополнительный проведенный на работе год британцы получают надбавку к пенсии. Базовая пенсия гражданина, вышедшего на пенсию с 6 апреля 2016 года, составляет 155,65 фунта стерлингов в неделю (865 долларов). Чтобы получить базовую выплату, британцу достаточно отработать 10 лет. А каждые последующий отработанный год увеличивает размер пенсии на 4,44 фунта стерлингов в неделю.

В Дании самые высокие пенсии в мире. В среднем пожилые датчане получают $2800 в месяц. На заслуженный отдых граждане этой страны выходят в 65-67 лет.

В Китае, напротив, пенсионерам живется несладко. Из-за политики «Одна семья — один ребенок» нация считается стареющей. На пенсионные выплаты в Китае уходит около 40% бюджета страны. Средняя выплата китайскому пенсионеру составляет $100.