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Банки не способны защитить россиян от мошенничества
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Банки не способны защитить россиян от мошенничества 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости

О защите от кибермошенников должны заботиться банки, а не клиенты, заявили эксперты в области кибербезопасности порталу Ura.ru.

По словам Романа Ромычева, из-за кибермошенников российские банки теряют миллиарды рублей, но более точную сумму назвать невозможно, так как преступники предпочитают красть небольшие суммы, но сразу у многих, а потерпевшие не всегда жалуются в полицию.

Олег Буклемишев, директор центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ, уверен, что кредитные организации продолжат терять деньги, если не начнут ответственнее относиться к безопасности при предоставлении своих услуг.

«Банковские услуги должны предусматривать защиту. Перебдеть всегда лучше, чем недобдеть», — считает он.

Между тем Александр Варской, представившийся хакером, также заявил изданию, что о сохранности денег должны заботиться банки, а не клиенты, в том числе потому, что в последнее время киберпреступники нацеливаются не только на отдельных людей, но и на сами организации.

«Теперь каждому простому человеку запастись антивирусом что ли? Это обычное перекладывание ответственности банков на клиентов», — убежден он.

На прошлой неделе СМИ рассказали о новой уловке, которую используют мошенники, чтобы получить доступ к деньгам на банковских картах россиян. Злоумышленники используют виртуальные автоматические телефонные станции, с помощью которых меняют свой номер на номер реального банка, после чего звонят клиентам и просят назвать номер карты, одноразовые пароли и коды доступа.

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