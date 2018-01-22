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Россияне научились не платить банкам проценты
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Россияне набрали кредиток и научились не платить банкам проценты 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: ТАСС

Оживление потребительского кредитования в России привело к резкому росту выдачи кредитных карт — в 2017 году россияне получили в полтора раза больше кредиток, чем годом ранее. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Бюро кредитных историй.

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Выдача кредитных карт растет последние два года после падения в 2015 году, в 2016 году она увеличилась на 15 процентов, отмечает издание.

Увеличение числа выданных кредиток почти не сказывается на росте портфеля и процентных доходах банков. Все больше клиентов научились использовать кредитки так, чтобы не платить банкам проценты, отмечают эксперты.

Наибольшими темпами выросла выдача карт с максимальным лимитом — от 100 000 рублей. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», их было выдано на 70 процентов больше, чем в 2016 году. Карты с лимитом до 20 000 показали рост выдачи на 10 процентов, от 20 000 до 100 000 рублей — на 47 процентов.

В банке «Русский стандарт» спрос на кредитные карты в 2017 году увеличился на 60 процентов. Выдача новых карт в ОТП-банке выросла на 135 процентов. В Тинькофф-банке в прошлом году выдали 2,4 миллиона карт, что на 76 процентов больше, чем в 2016 году.

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