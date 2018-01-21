Глоток свободы: средний класс рвется за границу

Россияне стали тратить больше денег на поездки за рубеж

Траты россиян на зарубежные поездки в 2017 году и объем международных авиаперевозок выросли на треть. При этом реальные доходы населения не растут, а заграничные перелеты в среднем обходятся дороже внутренних поездок. «Газета.Ru» разбиралась, почему россияне готовы экономить на текущих расходах, чтоб позволить себе слетать «за кордон».

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В прошлом году россияне стали чаще летать за границу. При этом не слишком ограничивая себя в расходах. Так, по данным платежного баланса, который опубликовал на этой неделе Банк России, расходы россиян на зарубежные поездки составили в 2017 году $31,3 млрд, это на треть больше, чем в 2016 году ($24 млрд).

Наибольший объем средств на поездки традиционно был потрачен в июле-сентябре — $10,5 млрд Годом ранее россияне истратили на эти цели $7,9 млрд за аналогичный период.

По данным Росстата, число выездных турпоездок граждан РФ в январе-сентябре 2017 года (последние открытые данные) составило 30,9 млн Для сравнения, за аналогичный период 2016 года их было зафиксировано 24,3 млн, за 9 месяцев 2015 года — 27,4 млн Российскими авиакомпаниями в 2017 году перевезено чуть более 105 млн пассажиров, что на 18-20% больше, чем в 2016 году, сообщил глава Минтранса Максим Соколов 16 января на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. При этом, по словам министра, на международных перевозках рост составил почти треть — 32%, а количество выездных туристов достигло 42,5 млн человек. Для сравнения: на внутренних авиалиниях рост пассажироперевозок составил 11% (всего 62,5 млн пассажиров).

Несмотря на впечатляющую динамику, нельзя сказать, что рост зарубежных поездок связан с ростом благосостояния населения. Согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения сокращались четыре года подряд.

В 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015-м — на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%. За январь-ноябрь 2017-го снижение составило 1,4%. При этом стоимость полетов за границу хоть и немного снижается, все равно остается существенно выше путешествий внутри страны.

Так, по данным сервиса «Ту-ту.ру», средняя стоимость авиаперелета за рубеж в 2017 году составила 20,5 тыс. рублей в обе стороны. И хотя за год эта цифра снизилась на 11,4%, в среднем билеты за границу в 2017 году обходились путешественникам на 61% дороже, чем по России.

Учитывая довольно суровый и неласковый климат в большей части регионов России, возможность вылететь за рубеж в отпуск или на каникулы стала для россиян неотъемлемой частью жизни,

Председатель совета Московской международной валютной ассоциации, экс-директор департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов полагает, что причин столь бурного роста две. Во-первых, обвал зарубежного туризма был более существенным, чем в других сегментах потребительских рынков — более чем на четверть в рублевом выражении. Поэтому и восстановление происходит быстро. Вторая же причина более фундаментальна.

"Отпуск за границей был и остается главной ценностью для среднего класса и индикатором достатка, ради него люди зачастую готовы экономить на текущем потреблении", — подчеркивает он.

Наличие предложений бюджетных туров открывает мир моря и солнца даже тем, чей доход не превышает 20-30 тысяч в месяц.

О продолжающемся росте популярности зарубежного отдыха говорят и данные систем бронирования, и прогнозы туроператоров, и различные исследования. Так, согласно исследованию, проведенному в декабре Аналитическим центром НАФИ, путешествия за границу в ближайший год планирует каждый третий россиянин, при этом на заграничный отдых в среднем наши соотечественники готовы потратить около 60 тысяч рублей на одного человека.

Чаще остальных о намерении совершить заграничные поездки сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга (52% против 24% среди жителей сел), а также молодые люди 18-34 лет (44-46% против 15-35% в остальных возрастных группах), отмечается в исследовании.

Также растет число россиян, улетающих за границу на новогодние каникулы, при этом все большей популярностью пользуются теплые страны — Таиланд, Индия, ОАЭ. Кроме того, растет интерес граждан РФ к поездкам в Европу.

Так, по данным розничного бизнеса ВТБ, заграничный отдых в эти новогодние праздники выбрали 160 тысяч клиентов банка ВТБ, что на 6% выше прошлогодних значений и на 8% — результата 2016 года.

Общий объем трат в ходе зарубежных поездок составил около 3 млрд рублей. При этом больше всего денег россияне потратили в Италии (405 млн рублей), ОАЭ (206 млн рублей), Франции (200 млн рублей), Испании (175 млн рублей) и Германии (150 млн рублей). В топ-3 стран по количеству отдыхающих вошли Нидерланды, Великобритания и Белоруссия, отмечают в банке.

Эксперты «Ту-ту.ру» отмечают, что в 2017 году россияне чаще всего покупали билеты в Кишинев, Ереван, Минск, Тбилиси, Баку, Тель-Авив, Прагу, Тиват, Ташкент и Бишкек. Среди туристических (чартерных) направлений, по данным Росстата, лидировала Турция.