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Опубликовано послание с ценами из прошлого
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Опубликовано послание с ценами из прошлого 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости

В интернете подсчитали, насколько дороже стала жизнь в России за минувшие десять лет.

Хлеб по 10 рублей, молоко — 18, яйца — 28, гречка — 20, пиво — 30. Таковы цены десятилетней давности на продукты питания.

Фото листка с ценами и надписью «Потомкам. Январь 2007г.» опубликовано в Facebook. Помимо продуктов питания, указана стоимость 92-го бензина (20 руб. за литр) и коммунальных услуг (2 тыс. руб.).

Публикация вызвала оживленный отклик пользователей.

«Верни мне мой 2007-й!», «Жили же люди», «Набиуллина сказала, что инфляции нет» — пишут они.

Отметим, что по итогам 2017 года инфляция в России, согласно официальным данным, составила 2,5%. Статистики также сообщали, что рост потребительских цен в 2017-м оказался минимальным за всю историю современной России.

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