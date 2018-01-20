Миллион на переезд: россиян отправляют в Магадан

С 2019 года заработает обновленная программа мобильности населения

Миллион рублей на переезд будут выдавать россиянам, принявшим отважное решение отправиться на работу и ПМЖ в регионы Дальнего Востока. Потратить эту сумму можно будет лишь с согласия работодателя. Зато минимальный срок отработки по контракту сокращен с трех до двух лет. Получится ли с помощью «миллиона на переезд» решить проблему массового оттока с окраин России, будет известно не ранее 2019 года, когда заработает программа.

Правительство внесло в Госдуму поправки в действующий закон «О занятости населения в РФ». Цель перекройки законодательства — смягчить условия переезда на территорию Дальневосточного федерального округа трудовых ресурсов, в том числе высококвалифицированных, и замедлить отток населения.

Основная приманка для потенциальных переселенцев — повышение размера «подъемных», то есть денежных субсидий на переезд из других российских регионов. Сейчас переселенец вправе получить субсидию в размере 225 тысяч рублей.

Сумма явно не впечатлила россиян, и «программа мобильности населения», как ее называют чиновники, провалилась. Это признал заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

«Существующая программа «Трудовая мобильность», к сожалению, в полную меру не работает, и то количество людей, которое переезжает на Дальний Восток в рамках этой программы, нас не удовлетворяет», — сообщил Качаев.

С 2019 года, если поправки будут приняты, субсидия для желающих переехать вырастет до 1 млн рублей. При этом «Газета.Ru» не смогла получить внятного ответа на вопрос: что значит до миллиона?

В постановлении правительства фигурирует сумма 1 млн рублей, но в разъяснениях чиновников говорится: «до 1 млн рублей».

«Планируется выделение «подъемных» на каждого работника, переезжающего по программе трудовой мобильности, до 1 млн рублей с 2019 года при условии включения дополнительных средств на реализацию программы в консолидированный бюджет», — сообщили в Минвостокразвития.

В каком виде поправки примут депутаты Госдумы, тоже вопрос. Хватит ли в бюджете средств на повышенные субсидии, неизвестно. В Минвостокразвития затруднились ответить на этот вопрос, отметив лишь, что работа ведется.

Ранее из федерального бюджета на повышение мобильности было выделено 300 млн рублей на 2017 год и 150 млн руб. на текущий год.

Но на этом «узкие места», содержащиеся в программе мобильности, не заканчиваются. Например, субсидию на переселение сам переселенец наличными не получит. На свой счет в банке тоже нельзя. Субсидия будет перечислена на счет работодателя. И с ним сначала нужно будет заключить трудовой контракт. «Помимо трудового контракта, необходимо, чтобы работодатель был участником программы трудовой мобильности путем включения работодателя в программу уполномоченным органом в регионе», — пояснили в Минвостокравзития.

То есть переселенец будет вынужден получить «добро» от работодателя на расходы причитающегося миллиона.

Не всем может понравиться столь жесткая зависимость от работодателя.

Зато поправками предусмотрено сокращение срока отработки субсидии.

Минимальную продолжительность срочного трудового договора с работником-переселенцем предложено сократить с трех до двух лет, пояснили в Минвостокразвития.

Если переселенец не выдержал и сбежал досрочно, то он будет обязан вернуть в бюджет реально потраченную часть субсидии.

Новации содержатся и в части прав и обязанностей работодателя, согласившегося на участие в программе мобильности. Компания сможет привлекать работников не только из-за пределов Дальневосточного федерального округа, но также из соседних регионов, входящих в ДФО. Но судя по всему, эта поправка даст преимущество в первую очередь чиновникам. Минтруда сможет отчитаться о том, что в программе мобильности наметился растущий тренд. И не важно, откуда прибыл переселенец. Из густонаселенного Подмосковья или просто он перебрался из Магадана на Камчатку.

Ранее повысить подъемные для желающих переехать на Дальний Восток предложил глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он же предложил подумать о компенсациях для членов семей переселенца.

«Считаю, что нужно упростить задачу работникам и повысить размер подъемных до миллиона рублей, а также выплачивать средства на адаптацию на каждого члена семьи переезжающего на Дальний Восток специалиста», — предлагал Шпорт. Только при условии, что всей семье переселенцев будет оказана материальная помощь, механизм привлечения кадров в дальневосточный регион окажется реально действующим, добавлял губернатор», выступая в рамках «Дней Дальнего Востока» в Москве в декабре.

Это предложение пока не нашло поддержки, но тоже «прорабатывается».

«На данный момент прорабатывается поддержка переезда работника, которая подразумевает и покрытие расходов, связанных с переездом и интеграцией семьи», — сообщили в Минвостокразвития.

На Дальневосточном форуме в сентябре прошлого года глава Минтруда Максим Топилин говорил, что тот же Хабаровский край не выбрал и 60% средств, ранее выделенных по программе мобильности населения. И очень удивлялся, что губернатор Шпорт просит у правительства и президента новых вливаний.

На той же площадке президент Владимир Путин раскритиковал работу профильных министерств за то, что они не смогли создать комфортные условия для жителей Дальнего Востока. Инвестиции в регион чиновники привлекать научились, не говоря уже о том, что деньги из госбюджета тоже поступают в немалые. А вот добиться позитивных перемен в жизни дальневосточников не получается, возмущался президент.

Неудивительно, что в последние 25 лет из дальневосточных регионов «в основном только уезжали, макрорегион покинули почти два миллиона его жителей», численность населения продолжает ежегодно сокращаться, хоть и не такими темпами, как было раньше.

Сейчас на Дальнем Востоке проживает всего 6,2 млн человек. Из них мигрантов порядка 400 тысяч. В последнее время, по сообщениям местных СМИ, на Дальний Восток все чаще переселяются выходцы из Центральной Азии, а также из Вьетнама и Северной Кореи, а поток китайцев, наоборот, стабилизировался. Миллиона они не просят на свой переезд.

Президент пригрозил членам правительства изучить проблему пустеющего Дальнего Востока «самым серьезным образом» и «принять меры». «И, откровенно говоря, когда я смотрю на то, что делается, иногда возникает такое чувство, что совсем мало что делается», — заявил Путин.

Буксует и еще одна программа привлечения кадров на Дальний Восток — «бесплатный гектар». Программу тоже смягчали и улучшали, но результат не просто скромный, а очень скромный. Выдано всего 34736 земельных участков.

Глава Минстроя Михаил Мень также высказывал свое недоумение по поводу того, что дальневосточные регионы не подали в 2017 году заявок на софинансирование строительства жилья и благоустройство внутридомовых территорий. Если бы такое софинансирование состоялось, то стоимость квадратного метра во Владивостоке не равнялась бы стоимости «квадрата» в Москве, пояснял Мень «Газете.Ru».

На Дальнем Востоке одни из самых низких темпов ввода жилья по стране.

Между тем доступное жилье и благоустроенный двор при наличии работы являются сильным мотиватором для наполнения Дальнего Востока трудовыми ресурсами. Главное — именно остановить тренд с бегством из региона на «большую землю» и в последующем обеспечить приток рабочей силы, пояснял ранее «Газете.Ru» помощник президента по экономике Андрей Белоусов. Получится ли переломить ситуацию с помощью «миллиона на переезд», будет понятно не ранее 2020 года.