Продавать ли рубль — вот в чем вопрос

Danske Bank советует избавляться от рубля в преддверии новых санкций. Нужно ли следовать рекомендациям датского банка и начинать покупать доллары?

Риск новых антироссийских санкций может привести к временному ослаблению рубля, предупреждает Danske Bank. Он призывает продавать его. Минфин США 29 января представит доклад, содержащий сведения о связях представителей крупного бизнеса с Кремлем. После этого американские власти могут ввести персональные санкции против фигурантов доклада.

Также готовится отчет о возможности расширения санкций на российский госдолг. Кроме того, с конца января США могут ввести новые ограничения в отношении российских оборонных и разведывательных предприятий.

Внешним фактором давления на рубль может стать и повышение ставки ФРС, которое повлечет за собой укрепление доллара. Danske Bank считает, что повысить ее могут уже в марте. Вряд ли новые санкции сильно ударят по рублю, считает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.

Сергей Романчук, руководитель операций на денежном и валютном рынке «Металлинвестбанка»

«Судя по тому, как ведут себя рынки, санкции грядущие, которые должны быть скоро объявлены, вряд ли смогут оказать большое влияние на стоимость рубля. Такой вариант, когда они окажут на него влияние, практически является единственно возможным, если санкции будут включать в себя значительное ограничение по покупке наиболее востребованных финансовых инструментов, а именно правительственных облигаций: российских, суверенных. То есть ОФЗ, возможно, евробонды, но речь идет именно о том, чтобы существенно ограничить возможность для вложения международных инвесторов в российские активы. С другой стороны, судя по тому, как происходит обсуждение санкций и возможных последствий, скорее, санкции будут иметь характер ограничений для отдельных компаний или же, соответственно, владельцев этих компаний. Они будут носить адресный характер, и, в таком случае, вряд ли они могут оказать существенное влияние на курс российской валюты. Даже в каком-то смысле могут быть благоприятны для рубля в силу того, что санкции такого рода, адресные, они, скорее, побуждают адресатов этих санкций возвращать капиталы в Россию. Ну, и, соответственно, как бы часть этих капиталов, скорее всего, в случае возврата в Россию найдет свое пристанище в рублях и будет проконвертирована, наоборот, из долларов в рубли».

Надо ли выходить из рубля перед новыми санкциями?

Александр Крапивко, портфельный менеджер

«У рынка сейчас шизофрения такого плана, что санкции раскладываются на две составляющие. Одна составляющая называется персонализированные санкции против людей и вторая — это будет ли какое-то упоминание о том, что будут ограничения на покупку новых выпусков государственного долга. И иногда рынок думает, что оно будет, а иногда, что оно не будет. И вот, если, в принципе, не будет даже упоминания о том, что будут санкции на выпуск нового госдолга, то тогда наши акции, учитывая то, что Америка там не обвалится, а, скорее всего, она еще сейчас не обвалится, несмотря на закрытие правительства и прочее, тогда наш рынок будет, скорее всего, выше. И рубль не упадет. Он не сильно укрепится, но он не упадет. А почему он не укрепится? По причине того, что имеется вот это вот бюджетное правило. Если же будет какое-то упоминание про государственный долг, то, конечно, краткосрочное ослабление рубля, то есть там, не знаю, рубля на три к доллару, на четыре, оно может быть спокойно. Что будет дальше, я не знаю. Если это не будет прямо, что с завтрашнего дня больше нельзя покупать новые ОФЗ и новые евробонды, тогда народ посмотрит насколько это серьезно, когда это все будет имплементироваться. И, возможно, все также и остановится только на новом уровне, там на пару-тройку рублей пониже. Я не жду обвала. Обвал начнется, когда начнется мировой risk off, то есть мировой уход от рисков. Мировой уход от рисков значит, что должны начать падать сильно американские акции, должна очень сильно скакнуть доходность по американским государственным облигациям. Да, она уже выросла — там 2,63 или что-то в этом духе. Но, это же никого не трогает по большому счету, поэтому я бы не сказал, что прямо вот рубль сейчас надо очень сильно продавать, покупать доллар».

Сильно ли ударят по российской экономике возможные ограничения на покупку суверенного долга?

Андрей Диргин, начальник отдела аналитики «Альфа Forex»

«Сейчас произошел сдвиг, то есть мы видим, что больше инвесторов из Азии. В частности, Гонконг, Китай, Сингапур проявляют интерес к российским инструментам. Соответственно, быть может, последствия этого решения Вашингтона будут минимальными для курса российской валюты и для котировок Мосбиржи. Поскольку уже заложено сейчас негативное ожидание в котировки и, в общем-то, можно сказать, что российская экономика выработала определенную устойчивость к разным видам санкций. Мы все-таки надеемся на постепенный устойчивый рост ВВП в текущем году. Он, конечно, согласно нашим прогнозам, вряд ли рост будет более 2%. Мы ожидаем 1,8% в текущем году. Также важным фактором, безусловно, будут президентские выборы, поскольку инвесторы закладывают политические риски в котировки. Но здесь результат достаточно предсказуем, поэтому мы не ожидаем продажу российских инструментов. Напротив, мы считаем, что интерес и к российским ценным бумагам будет расти. Это поддержит курс рубля. И многие аналитики, мы в том числе считаем, что российский рубль сейчас крайне недооценен, и вообще есть такие ожидания, что текущий 2018 год станет годом крупных развивающихся рынков, к которым относится и Россия».

Глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что резкого укрепления рубля не допустит. «Цены на нефть у нас выросли, и курс у нас немного укрепился, мы начали осуществлять покупки валюты в рамках бюджетного правила, и мы не дадим резко укрепиться курсу», — сказал Силуанов.

Но ситуация может получиться обратная — рубль начнет резко падать. Будет ли что-то делать Минфин?

Александр Головцов, начальник управления аналитических исследований УК Уралсиб

«Автоматически, по тому же бюджетному правилу покупки валюты будут сокращаться, хотя и с месячной задержкой. Но, в принципе, сейчас баррель в рублях стоит 3900, его цена падала там до трех с небольшим тысяч в 2016 году. Если будет 3500, там, если рубль ослабнет на 10-15%, это не станет большой проблемой не для экономики, не для Минфина. И такое падение вряд ли вызовет какие-то серьезные меры. Если будет заходить за эти пределы, если девальвация будет приближаться к 20% вдруг, то, наверное, какие-то интервенции будут восприниматься или ограничения на покупку валюты. Мартовское повышение уже практически полностью учтено. Судя по опросам, почти все его ждут. Интересно будет. 1 февраля заседание закончится: либо повысят ставку, либо сделают прогноз о более агрессивном повышении в будущем. Вот это пока рынком не учтено, и, в принципе, такой сценарий вполне возможен, учитывая то, как американские акции и другие рисковые активы перегрелись, учитывая довольно позитивное состояние экономики и небольшой рост инфляции».

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, средний курс доллара в первом полугодии составит 57,5 рубля. Затем, как полагают аналитики, российская валюта может укрепиться до уровня 56,8 рубля за доллар.