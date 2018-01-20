Путевки в Турцию могут подорожать

Турецкие отельеры намерены поднять цены, об этом глава Ассоциации отельеров Средиземноморского региона Эркан Ягджи рассказал изданию The Hurriet Daily News. Цель — увеличение прибыли и поиск баланса цена\качество отдыха.

По словам Ягджи, рост будет постепенным. Отечественные эксперты разошлись во мнениях, что послужило причиной такого заявления. Однако факт, что цены на Турцию могут подрасти в среднем на 15%, всем кажется вполне правдоподобным.

По мнению гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, цель турок — скорректировать цены на раннее бронирование, которое сейчас открыли российские туроператоры. Тур, например, на июнь сейчас продают ниже себестоимости, по цене перелета.

Таким образом, турагентства привлекают денежные средства в мертвый постновогодний период. Им это выгодно, ведь расплачиваться с турецкими партнерами наши компании будут уже по факту поездки. Но такой длительный срок для турецких отелей — фактор риска. Не исключено, что к тому времени российское турагентство обанкротится. Во-вторых, валютные колебания могут сделать цену гостиницы смешной или, наоборот, пугающей, не исключает Артур Мурадян:

Артур Мурадян, гендиректор туроператора Space Travel:

«Тем самым турецкие отельеры решили принять превентивные меры, остановить ценовую войну так называемого раннего бронирования, которая сейчас наблюдается на туристическом рынке России. Тур, например, на июнь сейчас можно купить по цене просто стоимости билетов без учета стоимости отеля. Номинально это «все включено», но если разобраться в существующей ценовой политике, то будет видно, что кто-то не заинтересован хоть как-то заработать на данных турах. Поэтому говорить о том, что они ее поднимут, для клиентов это никаким образом сейчас не скажется, потому что они могут ее поднять, чтобы хотя бы попытаться как-то вразумить туроператоров, формирующих турпродукт. В остальном индексация туристической составляющей тура обычно происходит перед сезоном и составляет от 10% до 25%. Это вполне было бы объяснимо с точки зрения Турции, потому что они долгое время сохраняли ту ценовую политику, которую приняли после того, как был снят запрет на полеты в Турецкую Республику. Поэтому логично, что они хотели бы все-таки немного нарастить жирок, правда, если делать это прямо сейчас, эффекта это никакого не окажет. На турах, которые будут продаваться ближе к лету, скорее всего, там можно будет ощутить».

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, напротив, считает, что заявление отельеров продиктовано желанием подстегнуть раннее бронирование. Мол, торопитесь покупать, а то поднимем цены. В реальности Турция действительно может немного подорожать, но лишь в случае высокого спроса, считает Ирина Тюрина:

Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии:

«Туроператоры предполагают, что на 15% может Турция подорожать, но это совершенно рядовое рыночное событие, и то, если будет спрос. Какие версии, почему турки периодически заявляют о том, что у них подорожают туры? Сейчас идет раннее бронирование, а по Турции оно идет очень активно, и скидки достигают 40%, и, в общем, есть заявки даже на октябрь. Но Кипр, например, уже весь продан. Август на Кипре по раннему бронированию уже забит полностью, поэтому вполне возможно, что этими заявлениями турки подстегивают раннее бронирование, давая понять россиянам, что сейчас скидки до 40%, а потом туры летом подорожают, поэтому покупайте сейчас. Версия вполне себе правдоподобная. И надо сказать, что Турция уже подорожала и в 2017 году по сравнению с теми ценами, с которыми она вышла в 2016 году, когда ее открыли, ну и в 2018 году по ситуации. Это происходит по мере того, как… то есть, если они видят, что сезон начался, и спрос идет очень большой, и не во всех гостиницах уже можно найти места в популярных, они начинают поднимать цены. Тут еще, может быть, мешает немножко туркам Египет. Опасаясь, что откроют Египет, турки еще раз подстегивают россиян к раннему бронированию своего направления. Это тоже вполне может быть».

В любом случае, как говорят эксперты, подорожание — не факт еще и потому, что каждый отель сам занимается ценообразованием, в зависимости от загрузки и глубины продаж.

Кроме того, у Турции этим летом будет много конкурентов. В случае заметного роста цен возможно падение турпотока. Например, Греция готовит визовые послабления и вполне может оттянуть на себя высокобюджетных туристов из России.

А в низкобюджетном сегменте в спину Турции, как уже говорилось, дышит призрак курортного Египта. Правда, его еще не открыли, но мало кто сомневается, что к марту это случится.