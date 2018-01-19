Тысячи пострадавших: россиян обманывают по-новому

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Тысячи пострадавших. Мошенники придумали новый способ снятия денег с карт 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: ТАСС

Мошенники стали звонить жертвам с банковских номеров, чтобы украсть средства с пластиковой карты. Пострадавших — тысячи, в ловушку попадаются даже те, кто знают, как работают телефонные мошенники. Теперь, чтобы повысить уровень доверия у жертв, преступники стали пользоваться различными базами данных, где содержатся имена, фамилии, паспортные данные и другая личная информация клиентов банков. А последнее ноу-хау —мошенники все чаще используют так называемые виртуальные АТС, которые можно перенастроить на отображение стороннего исходящего номера.

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Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра специализирующегося на банковской безопасности Zecurion:

«Плюс люди используют социальные все эти сервисы, виртуальные АТС так называемые и с помощью них подменяют входящий номер, в результате человек думает, что ему звонят действительно из банка, потому что номер совпадает абсолютно. Если в телефонной книге, в адресной книге уже записан этот номер банка, он высвечивается как банк. В этом случае уровень доверия резко повышается, и успех злоумышленников в разы повышает вот эта конверсия. И даже подготовленные люди, которые знают об угрозах информационной безопасности, о социальной инженерии, даже они, бывает, попадаются на удочку и выдают информацию, которую не должны выдавать. В принципе, такого быть не должно. Но некоторые операторы, виртуальные АТС, существует очень большое количество операторов связи, которые предоставляют подобную услугу, и у оператора связи есть такая возможность просто зайти и в настройках поменять тот номер, который будет отображаться».

Чтобы не попасться на удочку мошенников, эксперт напомнил о необходимости держать в тайне данные пластиковой карты. В первую очередь, это ПИН-код, трехзначный код на обратной стороне карты и пароли. И не сообщать эти данные никому, в том числе и легальным сотрудникам банков.

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