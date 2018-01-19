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В РФ распространяется опасная схема мошенничества
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Хакеры разработали новый способ телефонного мошенничества в РФ 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: pixabay.com

По словам экспертов, в настоящее время ущерб от действий мошенников превысил 30 миллионов рублей, а число пострадавших возросло до тысячи человек.

Злоумышленники, которые стремятся завладеть чужими деньгами с помощью телефонных звонков, разработали новую схему мошенничества в Российской Федерации.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на компанию Zecurion, которая специализируется на вопросах безопасности дистанционного банковского обслуживания.

Так, аферисты через виртуальные АТС звонят клиентам банков с номеров кредитных организаций, после чего выведывают логины и пароли их карт.

По словам экспертов, в настоящее время ущерб от действий мошенников превысил 30 миллионов рублей, а число пострадавших возросло до тысячи человек.

Уточняется, что мошенники работают на основе существующей сети и могут создать рабочее место буквально в любой точке мира.

В среднем с одного счета злоумышленники похищают около 5-10 тысяч рублей, а число случаев мошенничества уже составило несколько тысяч.

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