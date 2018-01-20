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Накопления россиян достигли рекордного объема
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«Известия»: накопления россиян достигли рекордного объема 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: ТАСС

Россияне накопили рекордную сумму денег — 29,5 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Уточняется, что за 2017 год накопления выросли на 13,9%, что превышает инфляцию в пять с половиной раз. Объем сбережений, по данным Росстата, оказался равен почти 29,5 трлн рублей: 19,6 трлн рублей приходится на банковские вклады, 5 трлн рублей граждане хранят в наличных, 4,7 трлн рублей — ценные бумаги.

Ранее ЦБ отмечал, что, несмотря на рост накоплений, в середине 2017 года россияне постепенно стали отходить от сберегательной модели поведения. Если в первой половине прошлого года граждане откладывали в среднем по 200 млрд рублей в месяц, то во второй половине темпы замедлились и средний размер накоплений составил 150 млрд рублей в месяц. Такие данные приводит Росстат.

Росту общего объема сбережений способствовало увеличение реальных зарплат. По данным Росстата, в январе — ноябре их уровень поднялся на 3,2%.

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