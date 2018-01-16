Россиянам облегчат жизнь

Малообеспеченным гражданам дадут налоговые льготы

Власти продолжат «дарить подарки» малообеспеченным россиянам. На очереди налоговые льготы, конкретика по которым может появиться уже в ближайшее время. Обсуждается также долгосрочный «бюджетный маневр», предполагающий увеличение расходов на образование и здравоохранение. Источниками для этого может стать повышение все того же НДФЛ, а также смягчение бюджетного правила и перераспределение бюджетных расходов.

Судя по всему, Владимир Путин и его администрация в предвыборной кампании окончательно сделали ставку на «социалку», а не на улучшение инвестклимата и прочие «либеральные» идеи. К ранее объявленному «демографическому пакету» и повышению МРОТ с 1 мая этого года в скором времени могут добавиться налоговые льготы для малообеспеченных.

Как рассказала журналистам в кулуарах Гайдаровского форума вице-премьер Ольга Голодец, правительство уже в ближайшее время определится по налоговым льготам для граждан с низким уровнем дохода.

«Мы постоянно это обсуждаем и понимаем, что на сегодняшний день, к сожалению, в нашей стране сложилась ситуация, когда налоги являются регрессивными… Сегодня речь идет о той части населения, которая нуждается в поддержке со стороны государства, и мы обсуждаем разные варианты этой помощи», — сказала Голодец.

По ее словам, сейчас де-факто люди с более высокими доходами имеют возможности предъявить свои расходы по налогам и получить компенсацию, в том числе за добровольное медицинское страхование и ряд других налогов.

«Получается, что люди, у которых доходы выше, в итоге получают меньшую нагрузку по налогам», — констатировала Голодец.

Она также отметила, что обсуждается бюджетный маневр, подразумевающий рост расходов на образование и здравоохранение.

«Главный акцент — это образование и здравоохранение. Это сегодня в речи (премьер-министра Дмитрия Медведева — «Газета.Ru») звучало, что расходы на здравоохранение и образование будут определять развитие экономики в следующем цикле. И что очень важно, это доходы населения — рост доходов населения должен стать главной и определяющей задачей для развития экономики», — сказала она.

Как отметил в ходе форума помощник президента России Андрей Белоусов, власти прорабатывают различные варианты бюджетного маневра.

По его словам, расчеты администрации главы государства и Центра стратегических разработок (ЦСР) близки: расходы на такие сферы, как здравоохранение, образование и инфраструктуру, необходимо увеличить суммарно на 1,5-2% ВВП за счет сокращения расходов по ряду других бюджетных статей.

«Прорабатываются разные варианты этого бюджетного маневра, разные, в том числе некоторые, по крайней мере по доле ВВП, некоторые расходы будут сокращаться. Мы считаем, что расчеты, которые делались и в ЦСР, и в администрации, они близки», — пояснил помощник президента РФ.

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Предложение провести бюджетный маневр с самого начала было в программе, которую экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин писал для Владимира Путина (есть в распоряжении «Газеты.Ru). Презентация программы прошла еще в прошлом году. Так, в ЦСР предлагали к 2024 году увеличить расходы государства: на образование — на 0,8% ВВП, на здравоохранение — на 0,7% и на инфраструктуру — на 0,8% по сравнению с 2017 годом.

По словам Белоусова, один из вариантов бюджетного маневра — это повышение расходов за счет возможной оптимизации налогов.

Глава Минфина Антон Силуанов также на Гайдаровском форуме заявил о том, что против роста ставки НДФЛ с 13% до 15%.

»Действующий налог на доходы физических лиц является стабильным, и его корректировка или повышение ставки нецелесообразны», — заявил журналистам министр финансов.

Он подчеркнул, что в целом является противником изменения НДФЛ, поскольку это «стабильный налог».

Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов также в кулуарах форума заявил, что идея возможного введения так называемой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц — просто «слухи».

По словам аналитика «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, вариант с повышением налогов не исключен, но рост ставки НДФЛ не очень эффективная мера. «Средняя зарплата сейчас около 37 тыс. руб., рост ставки на 1 п.п. приведет к росту налогов на 240 млрд руб., при этом рост налогов имеет негативные социальные последствия», — считает эксперт.

По его мнению, гораздо эффективнее смягчать бюджетное правило. Ранее Алексей Кудрин предлагал повысить цену отсечения с $40 за баррель Urals до $45.

По мнению Ващенко, в текущих нынешних условиях такая мера не несет серьезных рисков, так как угроза серьезного падения нефтяных котировок отступила: большинство аналитиков ожидают, что в этом году баррель нефть Brent будет стоить не менее $50 за баррель. Сейчас стоимость средиземноморской марки черного золота находится около отметки $70, и традиционно цена Urals отличается от нее на два-три доллара.

Как комментировала ранее директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова, повышение цены отсечения с $40 до $45 за баррель обеспечит бюджету дополнительные средства в пределах 1% ВВП.

Вероятно, что государство получит дополнительно не менее 200 млрд руб. нефтегазовых доходов на фоне роста цены на нефть, говорит Ващенко.

В первую очередь, эти деньги можно направить на социальные нужды. Также, при необходимости, можно увеличить объем заимствований на внешнем и внутреннем рынке. Уровень долговой нагрузки (17% к ВВП) сейчас позволяет сделать это без угрозы для суверенного рейтинга, добавляет он.

Как заявил во время Гайдаровского форума в Москве «Газете.Ru» бывший заместитель министра финансов Олег Вьюгин, он также поддерживает идею корректировки ставки отсечения.

Впрочем, вариант смягчения бюджетного правила в правительстве вряд ли будут рассматривать: правило вступило в силу только с этого года, и Минфин не согласится с его быстрой корректировкой.

По словам Олега Вьюгина, кроме того, можно было бы сократить расходы на секретные службы и силовые структуры. Это дало бы большой «запас». При этом увеличение НДФЛ не выход из ситуации, поскольку одновременно эта мера была бы увязана с освобождением от налогов россиян с низкими доходами, то это дало бы эффект только в таких регионах, как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, добавляет он.

В конечном итоге, скорее всего, придется искать «внутренние резервы», сокращать неэффективные расходы, резюмирует Вьюгин.