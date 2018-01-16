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Минфин выступил с предложением по счетам граждан
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Минфин выступил с предложением по счетам граждан 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Министерство финансов РФ предложило снять все ограничения по зарубежным счетам граждан. Об этом заявил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев, передает корреспондент РИА «Новости» с Гайдаровского форума.

Моисеев также сказал, что давно назрела необходимость «отменить требования о репатриации валютной выручки и учет за судьбой аванса по импорту».

Инициативу Минфина поддержали Минэкономразвития, ФТС и ФНС. Центробанк, отметил Моисеев, занимает более осторожную позицию.

«Но мы полагаем, что репатриацию (валютной выручки) надо отменять, и надо отменять специальный режим, который действует по счетам российских граждан в иностранных кредитных ограничениях», — добавил замглавы Минфина.

Соответствующий законопроект уже разработан ведомством и на данном этапе проходит согласование с другими институтами, сказал Моисеев.

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