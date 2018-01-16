Долги россиян растут быстрее сбережений

Долги россиян перед банками растут быстрее сбережений

За январь — ноябрь 2017 г. россияне заняли у банков больше, чем откладывали денег на депозитах. На 1 декабря кредиты населению выросли на 1,2 трлн руб., а средства населения на банковских счетах — лишь на 800 млрд руб., до 12 трлн и 25 трлн руб. соответственно, свидетельствуют данные ЦБ.

Население перестало быть чистым кредитором банковского сектора, пишут в экономическом мониторинге аналитики РАНХиГС. Выровнять эту ситуацию мог декабрь — традиционный сезон роста банковских вкладов, когда выплачиваются бонусы и тринадцатые зарплаты, предупреждает соавтор мониторинга, заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов. Но вряд ли по итогам года депозиты существенно превысят займы, ­замечает он.

Кредиты, случалось, опережали депозиты и раньше, но на фоне роста реальных доходов россиян, которые сейчас, напротив, падают, говорит Хромов. За январь — ноябрь они снизились на 1,4%. Из-за падающих третий год подряд доходов люди вынуждены увеличивать потребление за счет розничных кредитов, отмечает Хромов, что создает риски финансовой устойчивости домохозяйств. Спрос россиян на товары и услуги действительно растет: по данным Росстата, в январе — ноябре оборот розницы в годовом выражении увеличился на 3%.

Россияне меньше сберегают, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров: они начинают проедать накопленное ранее. Это подтверждают и опросы «инФОМа»: доля тех, у кого есть сбережения — личные или семейные, — с августа по декабрь упала с 39 до 31%, а тех, у кого нет вообще никаких сбережений, выросла с 59 до 67%. Соотношение долгов и доходов населения ухудшилось, признает и главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач, хотя в абсолютном значении для домохозяйств прирост кредитов пока небольшой.

Оживление кредитования и снижение прироста депозитов привели к снижению нормы сбережений россиян, указывали и аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды» (он может не отражать официальную позицию регулятора): в сентябре она снизилась до 5,5%, приблизившись к сентябрьским уровням докризисных 2011–2013 годов. Население стало больше тратить на покупку товаров и оплату услуг, в том числе по банковским картам за рубежом, писали они, выросло и количество денег у населения на руках.

Люди стали больше сберегать в наличных и меньше хранить на депозитах, говорит Хромов. Общая сумма наличных денег на руках у населения за январь — октябрь 2017 г. выросла к тому же периоду 2016 г. на 375 млрд руб., или в 2,7 раза. Из-за снижения ставок хранить деньги в банке, особенно валюту, уже не так выгодно, объясняет он, выгода от таких вложений не перевешивает в глазах потребителей риски, связанные с банковским сектором. Розничные депозиты действительно сокращаются, согласен Тихомиров: из-за «зачистки» банковского сектора доверие населения к банкам за пределами топ-20 падает. А выходить на фондовый рынок рискованно, продолжает он, не видя приемлемого способа сохранить свои средства, население тратит их или вкладывает в недвижимость.

Структура сбережений россиян действительно меняется, признает и экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков, но в пользу более рисковых активов. В 2017 г. компании привлекали на финансовом рынке суммы, сопоставимые с новыми кредитами, часть этого прироста обеспечили потребители — покупая облигации самостоятельно или через коллективные инвестиции. Интерес населения к облигациям растет, поскольку на фоне снижения ключевой ставки они обеспечивают доходность выше депозитной и на большие сроки, объясняет он. Этот интерес говорит о росте оптимизма и аппетита к риску со стороны домохозяйств, считает Исаков, и в конечном счете о восстановлении экономической активности.

Но банки из-за такой динамики соотношения займов и депозитов лишаются одного из наиболее стабильных источников своих пассивов, предупреждают эксперты РАНХиГС: в условиях сниженных внешних займов это может спровоцировать дальнейшую стагнацию корпоративного кредитования. Вывод преждевременный, спорит аналитик Аналитического кредитно-рейтингового агентства Кирилл Лукашук: номинальные ставки снижаются, но сопоставимого со вкладами инструмента инвестирования денег сейчас нет, уже в 2018 г. средства на депозитах вырастут.

Корпоративное кредитование не растет из-за слабой экономики и из-за того, что крупный бизнес, прежде чем занимать, ждет выборов и объявления экономических реформ, считает Лукашук. У крупных банков значительные запасы ликвидности, замечает Тихомиров, проблема в том, что средства эти сейчас некуда вкладывать: спрос на кредиты невысок и хороших заемщиков очень мало. Судя по данным ЦБ, кредиты компаниям за январь — ноябрь 2017 г. остались практически на прежнем уровне — около 30,2 трлн руб. Зато остатки на счетах в банках компании увеличили на 1,6 трлн руб. — почти до 18 трлн, следует из данных ЦБ.

Два предыдущих года население гасило кредиты, теперь же чистая кредитная позиция будет постепенно уменьшаться в номинальном выражении: люди станут более активно наращивать кредиты, чем средства на депозитах, рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Но население остается чистым кредитором банковского сектора, убеждена она: накопленные депозиты в 2 раза превышают накопленные розничные кредиты.