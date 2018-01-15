Россиянам могут поднять подоходный налог

В правительстве подготовили предложения по зарплатам для повышения НДФЛ. Как пишет РБК, речь идет о повышение налога до 15% для людей с годовыми зарплатами от 7 до 10 млн рублей. Какого количества людей это может коснуться и в каких сферах?

Алена Владимирская, основатель HR-сервиса «Антирабство»:

«Это не больше 1,5-2%, если мы говорим именно о зарплате. Если мы будем говорить о совокупном доходе, собственно, со всякими бонусами, долями, опционами, премиями и прочими вещами, то я думаю, что в стране это дойдет до 5%. Это фактически любой топ-менеджмент больших городов, это люди, владеющие долями, опционами в крупных компаниях, чаще всего технологических, которые вышли на IPO, это акционеры сырьевых компаний. Они могут быть и не очень там значимые, но просто все, кто на момент, например, неких юридических вещей входил в эти компании, то это где-то в общей сложности, если в совокупном доходе, то процентов пять. Это, прежде всего, сырье, это технологичные отрасли, это высокоуровневый ритейл, ну, если мы говорим о топ-менеджерах и, собственно, высокоуровневый телеком».

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов считает, что людей с такими зарплатами наберется не много, и большинство из них будет в Москве.

Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений:

«По данным Росстата, у нас количество граждан, которые получают заработную плату в пределах 100 тысяч — ну, где-то при 69 миллионах занятых, порядка 1 миллиона. А вот лица, которые получают свыше 500 тысяч рублей в месяц, таких наберется от силы, может быть, 100 тысяч, если не меньше. Причем, как правило, это лица, которые либо выполняют руководящую работу, то есть это топ-менеджеры в коммерческих компаниях, либо это руководители в государственных, в первую очередь, федеральных бюджетных учреждений, образовательных учреждений, медицинских учреждений с достаточно большим объемом оказания государственных услуг. И, как правило, они все сосредоточены в большей степени в центральном регионе и, в первую очередь, в столице. Поэтому, конечно, такое количество людей, которые получают заработную плату от 7 до 10, ну, мы с вами наберем, как я уже сказал не больше 100 тысяч, ну и в основном это, естественно, не высококвалифицированные специалисты. Потому что даже вот по такой специальности, особо востребованная как сегодня IT-технология — программисты, заработная плата там где-то в пределах 250 и около 400 тысяч рублей в месяц. Ну а все что выше — как я уже сказал, это все-таки руководящий состав людей».

Будут ли желающие уклониться от повышенного налога? Вице-президент РСПП Игорь Юргенс считает, что 2% — это не тот повод, чтобы нарушать закон.

Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков, вице-президент:

Российского союза промышленников и предпринимателей «Люди получают такого рода зарплаты практически в белую, потому что эти деньги удастся получить. Другое дело, что там всякие маневры для того, чтобы разбить на две зарплаты и другие всякие схемы, у нас народ такой с выдумкой, я думаю, что с этой категории получить удастся. И я думаю, что в настоящий момент, ну в принципе, остатки совести должны быть — 2% заплатить можно».

Основной идеей повышения налогов для богатых является освобождение граждан «в нижней шкале» от уплаты НДФЛ, то есть чьи доходы ниже прожиточного минимума. Но тогда получится очень большая диспропорция по регионам. Москва, например, очень неплохо заработает на таком решении, а во многих других регионах, где зарплата находится на уровне МРОТ, наоборот, будут выпадающие доходы.