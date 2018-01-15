Россиянам нарисуют новый налог

Россиянам в платежках ЖКХ нарисуют новый налог

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) разработало правила определения квартплаты для многоэтажных жилых домов. Жильцов обяжут оплачивать расходы на бензин для сотрудников управляющих компаний.

Владельцы квартир будут платить не только за чистый подъезд и работающий лифт, но и отдавать деньги на премиальные для управляющих домов и их подчиненных. Правила будут распространяться на те многоэтажные дома, собственники жилых помещений в которых не договорились между собой о сумме платы за содержание здания. По закону такое решение собственники квартир могут принять на общем собрании.

Игнорирование гражданами этого права фактически означает, что они оставляют финансовые вопросы на откуп управляющей компании. В случае принятия поправок коммунальные службы получат возможность включать в плату за содержание дома и текущий ремонт только прописанные в приказе пункты.

Значительную долю расходов будет занимать оплата труда маляров, сантехников и других сотрудников управляющей организации. Один из пунктов будет отражать расходы на эксплуатацию транспорта, который используют коммунальщики, в том числе на покупку топлива для автомобилей.

Также собственники жилых помещений будут оплачивать износ служебных машин управляющих компаний и техосмотры. При расчете сумм, которые должны заплатить жильцы, коммунальщикам будет необходимо учитывать только то время, которое транспорт проехал ради ремонта и устранения неполадок.

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Напомним, ранее эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) вычислили, что средний размер платы за услуги ЖКХ уменьшился в стране на 10%. Аналитики сравнили данные за 2015 и 2016 года. Тогда плата составляла 915 и 805 рублей соответственно.

Отмечается, что улучшение показателей достигнуто за счет 10% российских семей с наиболее низким уровнем дохода. Для 40% в абсолютных цифрах платежи не изменились, в то время как зажиточные стали платить больше на 20%. Для последних расходы на услуги ЖКХ выросли с 5,1 тысячи рублей до шести тысяч.