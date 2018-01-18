Пенсионеров освободили от одного из налогов

Льготные категории граждан освободили от земельного налога на участки площадью шесть соток. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ были приняты в конце 2017 года. Действие нового закона распространяется и на 2017 год тоже.

Налогоплательщик имеет право не платить земельный налог за один участок на выбор самого владельца независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения в пределах РФ. Если участок больше, чем 6 соток, налогоплательщик обязан заплатить налог за оставшуюся часть земли.

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Право на льготу имеют пенсионеры, герои СССР, РФ, инвалиды, ветераны ВОВ и боевых действий и т.д.

Президент России предложил внести изменения в налоговое законодательство после большой пресс-конференции 2017 года, на которой ему задали вопрос о 10-кратном росте налога на землю в Псковской области.

Ранее льготники могли не платить налог только за ту землю, кадастровая (рыночная) стоимость которой не превышала 10 тысяч рублей. Пенсионеры по старости в льготную категорию граждан не входили.