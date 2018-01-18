Ещё
Пенсионеров освободили от одного из налогов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионеров освободили от одного из налогов 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС

Льготные категории граждан освободили от земельного налога на участки площадью шесть соток. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ были приняты в конце 2017 года. Действие нового закона распространяется и на 2017 год тоже.

Налогоплательщик имеет право не платить земельный налог за один участок на выбор самого владельца независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения в пределах РФ. Если участок больше, чем 6 соток, налогоплательщик обязан заплатить налог за оставшуюся часть земли.

>> Россияне вернулись к практике жить в долг

Право на льготу имеют пенсионеры, герои СССР, РФ, инвалиды, ветераны ВОВ и боевых действий и т.д.

Президент России предложил внести изменения в налоговое законодательство после большой пресс-конференции 2017 года, на которой ему задали вопрос о 10-кратном росте налога на землю в Псковской области.

Ранее льготники могли не платить налог только за ту землю, кадастровая (рыночная) стоимость которой не превышала 10 тысяч рублей. Пенсионеры по старости в льготную категорию граждан не входили.

 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились новые данные о въехавшем в переход автобусе
«Простите нам наше счастье»
В Москве объявлено экстренное предупреждение
«В хрущевках секса нет!»
Раскрыты подробности бегства Януковича из Украины
Видео
02:44
Захарченко: Украина собралась воевать
В мире
02:00
52 человека заживо сгорели в автобусе в Казахстане
Происшествия В мире
00:18
Путин возложил цветы на Пискаревском кладбище
Политика Общество
00:48
Европу парализовало
Погода ДТП
00:17
Сати Казанова впервые показала маму
Шоу-бизнес
01:16
Экс-жена обжаловала развод с Джигарханяном
Шоу-бизнес
01:03
Иней заколдовал дом в Екатеринбурге
Общество
00:22
Глюк'оZа «пропала» из-за банкротства мужа
Шоу-бизнес Другое
00:58
Снежный человек довёл собак до истерики
00:45
Жириновский решил попробовать мельдоний
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение