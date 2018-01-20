Создано приложение для распознавания поддельных купюр

Гознак создал мобильное приложение для проверки подлинности банкнот 200 и 2000 рублей

Гознак создал бесплатное мобильное приложение «Банкноты 2017» для проверки подлинности купюр номиналом 200 и 2000 рублей, сообщает kp.ru.

«Многие ещё не привыкли к внешнему виду банкнот, некоторым неизвестны основные элементы их защиты. Когда новые банкноты попадают в руки, иногда возникают сомнения в их подлинности», — рассказал представитель Гознака.

Для корректной работы приложения рекомендуется использовать камеру смартфона с разрешением не менее 8 Мп и автофокусом. В самой программе нужно навести камеру на лицевую сторону купюры и выровнять рамку на кране с краями банкноты.

Затем на экране возникнут зелёные углы, и гаджет завибрирует. Затем таким же образом советуют просканировать купюру с другой стороны.

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