Ещё
Создано приложение для распознавания поддельных купюр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гознак создал мобильное приложение для проверки подлинности банкнот 200 и 2000 рублей 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Гознак создал бесплатное мобильное приложение «Банкноты 2017» для проверки подлинности купюр номиналом 200 и 2000 рублей, сообщает kp.ru.

«Многие ещё не привыкли к внешнему виду банкнот, некоторым неизвестны основные элементы их защиты. Когда новые банкноты попадают в руки, иногда возникают сомнения в их подлинности», — рассказал представитель Гознака.

Для корректной работы приложения рекомендуется использовать камеру смартфона с разрешением не менее 8 Мп и автофокусом. В самой программе нужно навести камеру на лицевую сторону купюры и выровнять рамку на кране с краями банкноты.

Затем на экране возникнут зелёные углы, и гаджет завибрирует. Затем таким же образом советуют просканировать купюру с другой стороны.

Ранее ФАН сообщало, что в банкоматах появились купюры с изображением Владивостока и Крыма.

RT на русском: последние новости
СМИ: Рублёвые накопления россиян выросли на 13,9% за год Опрос показал, сколько россиян планируют участвовать в голосовании на президентских выборах Сорос: я не нравлюсь лично Путину
 Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США открестились от заявления Киева
«Смывший грехи» Саакашвили стал звездой соцсетей
США «возвращаются к холодной войне »
Стали известны доходы Шурыгиной
Схватка собаки и крокодила попала на видео
Видео
01:25
Пилоты виртуозно посадили самолет в шторм
Происшествия
00:30
Кадры задержания совершившего нападение в Бурятии подростка
Происшествия
02:06
Трамп «взялся» за Донбасс: зачем США перенос «Минска» в Казахстан
В мире Статьи
00:59
Необычная авария погубила вертолет ВМФ США
США Армия
22:53
Батюшка по совместительству служит официантом
Общество
00:49
Британский депутат заснул во время дебатов по Brexit
В мире Европа
00:25
Страшный таран на Дмитровском шоссе попал на видео
ДТП Происшествия
01:57
Рассказали, какой продукт необходим на случай апокалипсиса
Общество
01:50
Брак Яковлевой дал трещину
Шоу-бизнес
00:37
Песков рассказал о купаниях Путина на Крещение
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение