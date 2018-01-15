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В Госдуме выступили с инициативой по пенсиям
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В Госдуме выступили с инициативой по пенсиям 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Eduard Korniyenko/Reuters

В Госдуму внесен проект законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля 2018 года, сообщает «Газета.ру».

Авторы законопроекта, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, высказали мнение, что в 2018 году необходимо вернуться «к нормальной индексации пенсий» для работающих пенсионеров и «восстановить порядок, чтобы проблемы государства не отражались на пожилых людях».

В ноябре прошлого года Госдума отклонила законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам.

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