В Госдуме выступили с инициативой по пенсиям

В Госдуму внесен проект законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля 2018 года, сообщает «Газета.ру».

Авторы законопроекта, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, высказали мнение, что в 2018 году необходимо вернуться «к нормальной индексации пенсий» для работающих пенсионеров и «восстановить порядок, чтобы проблемы государства не отражались на пожилых людях».

В ноябре прошлого года Госдума отклонила законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам.