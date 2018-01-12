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Транзакции россиян смогут блокировать без их согласия
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Транзакции россиян смогут блокировать без их согласия 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Банки могут получить право блокировать операции, которые считают подозрительными, сообщает «Коммерсант».

Накануне соответствующие поправки в закон «О национальной платежной системе» рекомендовал принять в первом чтении думский комитет по финансовому рынку.

Если изменения вступят в силу, кредитные организации, заподозрив, что электронный платеж или перевод денег совершается не клиентом, а мошенником, смогут приостановить операцию на срок до двух дней. В течение этого времени банки должны будут связаться с клиентом для того, чтобы он подтвердил свое согласие на проведение операции. В случае получения такового перевод или платеж состоятся немедленно, при отсутствии — все равно пройдут, но через два рабочих дня.

По словам заместителя главы Минфина России Алексея Моисеева, принятие инициативы «легализует» приостановку банками «подозрительных» операций. По словам же Анатолия Аксакова, главы комитета Госдумы по финрынку, поправки направлены на защиту средств россиян, но учитывают и интересы банков, сокращая риски хищений и, соответственно, возможных компенсаций.

Аксаков уверен, что закон будет принят и вступит в силу уже во второй половине 2018 года.

 Ещё 2 источника 
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