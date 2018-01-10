Cлишком мало работали: почему могут отказать в пенсии

Как дожить до старости и не лишиться пенсии

Россиянам начали отказывать в назначении пенсии по старости. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин. В ПФР поспешили уточнить, что таких случаев — единицы. Из чего складывается пенсия и почему в ней могут отказать?

С 2015 года страховая выплата по старости назначается при соблюдении трех условий: возраст — для мужчин 60 лет, для женщин — 55, наличие необходимого трудового стажа и достаточная величина индивидуального пенсионного коэффициента, так называемых баллов.

Трудовой стаж, в том же 2015 году, составлял пять лет, но теперь он ежегодно увеличивается на один год. Так, в этом году человек должен был отработать как минимум уже восемь лет. А к 2024 году этот срок увеличится до пятнадцати.

Необходимо помнить и о баллах. Страховые взносы на будущую пенсию начисляются с официальной зарплаты. То есть чем выше «белая» зарплата, тем выше пенсионный балл. В этом году для получения страховой пенсии требовалось накопить 11 баллов. Если все эти условия не будут выполнены, то в пенсии может быть отказано.

У Светланы из Уфы раньше было индивидуальное предприятие. Но спустя какое-то время и проведя расчеты, они с семьей решили, что так можно ничего не заработать. Ну а с пенсией — как получится.

Светлана, жительница Уфы

«Сейчас я работаю только на себя и зарабатываю, обеспечиваю сама себя. Поэтому когда эти все нововведения с онлайн-кассами пошли, мы решили, что лучше закрыть ИП, потому что наш товарооборот, наш заработок не позволяет просто даже элементарно покрыть расходы на кассу. Поэтому решили, что сама буду зарабатывать себе на пенсию».

Москвичка Людмила работает в офисе в одной из компаний. Однако, несмотря на то, что у нее «белая» хорошая зарплата, на будущую пенсию она особо не рассчитывает.

Людмила, москвичка

«Во-первых, я теперь не знаю, когда выйду на пенсию, сколько мне лет еще дорабатывать, а здоровье у меня не очень хорошее. Поэтому для меня это критично. Потом я не понимаю, кто меня возьмет на работу в 50 лет, условно говоря, если я вдруг сейчас лишусь текущей работы. Или после пенсии кто меня возьмет на работу? Я маркетолог, аналитик, и я не очень понимаю, где буду нужна в 55 лет. И по поводу того, что я буду делать. Обдумываю этот вариант, возможно, квартиру буду сдавать, или продам, или перееду к родственникам. Не знаю, какие-то другие варианты. Я не предполагаю, что смогу жить на пенсию и что она будет достойная».

В пресс-службе Пенсионного фонда прокомментировали слова министра труда и социальной защиты Максима Топилина, сообщил ТАСС. В ПФР отметили, что случаи неначисления страховой пенсии были всегда, однако их количество минимально. Если человек не доберет необходимых баллов, ему назначат социальную пенсию — 9 045 рублей.