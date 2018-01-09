В ПФР объяснили отказы в назначении пенсий

Пенсионный фонд России объяснил, что для назначения страховой пенсии по старости необходимы минимальный трудовой стаж и накопленные пенсионные баллы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПФР.

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«Для назначения страховой пенсии требуется соблюдение ряда условий: это минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет, наличие минимальной суммы пенсионных баллов. Если гражданину не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная пенсия», — сказали в пресс-службе ПФР.

Для установления страховой пенсии в 2017 году необходимо было иметь 8 лет страхового (трудового) стажа и 11,4 пенсионных балла, в 2018 году — 9 лет стажа и 13,8 пенсионных балла. К 2024 году эти показатели вырастут до 15 лет и 30 баллов.

Средний размер страховой пенсии в России составляет 14075 рублей, у неработающих пенсионеров — 14329 рублей.

Рассчитывать на нее могут женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет.

Размер социальной пенсии в России — 9045 рублей. Она назначается на 5 лет позже страховой, то есть женщины могут получать социальную пенсию с 60 лет, мужчины — с 65 лет.