ПФР начал отказывать в назначении пенсий

Гражданам России начали отказывать в назначении страховой пенсии по старости. Об этом сообщил «Российской газете» глава Министерства труда и соцзащиты Максим Топилин.

По его словам, в прошедшем году Пенсионный фонд не один раз отказал россиянам в назначении страховой пенсии по старости, что всегда было связано с нехваткой у них пенсионных баллов и страхового стажа. Министр уточнил, что каждому «отказнику» назначалась социальная пенсия, размер которой «дотягивали» до прожиточного минимума с помощью доплат.

При этом Топилин подчеркнул, что сейчас средняя страховая пенсия в 1,65 раза превышает прожиточный минимум и будет увеличиваться и далее.

По данным Пенсионного фонда на 2018 год, среднегодовой размер страховой пенсии составит более 14 тысяч рублей, социальной — более 9 тысяч.

В середине ноября экс-министр финансов России Алексей Кудрин сообщил, что у властей нет денег на выплату пенсий. Он напомнил об отказе от индексации выплат в 2016 году, а также о нынешнем обсуждении их сокращения работающим пенсионерам. По словам Кудрина, все эти факты являются следствием дефицита денег в Пенсионном фонде.