Ещё
В России ввели новый вид пенсии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России появился новый вид пенсии 

Российская Газета 11 часов назад
Фото: ТАСС

С этого года в России появился новый вид пенсии — социальная пенсия детям-подкидышам, информация о родителях которых неизвестна.

Детям-сиротам пенсия была и ранее была положена — в связи с потерей кормильца. А подкидышам такие выплаты положены не были, так как юридически у них не было родителей, а значит, и кормильцев. Теперь всех детей, оставшихся без родителей, уравняли в правах.

Это касается не только подкидышей, но всех малышей, у которых неизвестны и мама, папа, например, найденных на улицах — "потеряшках". А также о младенцах, от которых матери отказались еще в роддоме. То есть всех, у кого при регистрации сведения о родителях отсутствовали.

Им будут платить пенсию в 10 068 рублей в месяц до 18 лет. А если потом они поступят в вуз на очное отделение, пенсию оставят до 23 лет.

>> В России выросли пенсии

Как отмечают в Пенсионном фонде России, новую пенсию начнут платить примерно четырем тысячам подкидышей. Деньги будут поступать на счета детей, а распоряжаться ими будут опекуны.

Российская Газета: последние новости
Работающим пенсионерам полностью возобновили индексацию пенсии Названы ставки по ипотеке и автокредитам в 2018 году Сбербанк посоветовал, как уберечь деньги от кибермошенников
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9-я рота: «вся гора была усеяна трупами»
Россия и США возвращаются к гонке вооружений
В сети показали «загнивающую» бронетехнику СССР
Руслана раскрыла шокирующие подробности Майдана
У Собчак «пропали» сотни миллионов
Видео
00:59
Падение гимнастки из РФ в цирке Гомеля попало на видео
Происшествия
00:13
В Ирландии мужчина сыграл в футбол с ураганом
Катастрофы В мире
02:05
Заставшему девушку с любовником шахтеру выстрелили в лицо
Происшествия Криминал
06:00
Турок с дубинкой устроил засаду на Санта-Клауса
В мире Происшествия
00:38
В Новой Гвинее эвакуировали остров из-за вулкана
Катастрофы В мире
00:33
Разведчики ВВО перехватили «противника» в лесу
Войска Армия
00:46
В Пиренеях сноубордист устроил гонки с лавиной
Происшествия Катастрофы
46:59
Украина требует назвать «оккупацией» пребывание в СССР
Украина В мире
00:49
Водитель дорогой иномарки сбил ребенка и поехал дальше
ДТП Происшествия
00:00
Видео с зажаренной «рыбой-зомби» вызвало споры
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение