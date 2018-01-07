В России появился новый вид пенсии

Детям-сиротам пенсия была и ранее была положена — в связи с потерей кормильца. А подкидышам такие выплаты положены не были, так как юридически у них не было родителей, а значит, и кормильцев. Теперь всех детей, оставшихся без родителей, уравняли в правах.

Это касается не только подкидышей, но всех малышей, у которых неизвестны и мама, папа, например, найденных на улицах — "потеряшках". А также о младенцах, от которых матери отказались еще в роддоме. То есть всех, у кого при регистрации сведения о родителях отсутствовали.

Им будут платить пенсию в 10 068 рублей в месяц до 18 лет. А если потом они поступят в вуз на очное отделение, пенсию оставят до 23 лет.

Как отмечают в Пенсионном фонде России, новую пенсию начнут платить примерно четырем тысячам подкидышей. Деньги будут поступать на счета детей, а распоряжаться ими будут опекуны.