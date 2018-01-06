В России выросли пенсии

Неработающим российским пенсионерам проиндексировали пенсии на 7,8% с 1-го января 2018-го года, передает ФАН.
Отмечается, что повышение разделено на два этапа. В рамках первого этапа индексация составила 3,7%, на второй стадии — 4,1%.
Следует отметить, что, помимо пожилых людей, на социальные выплаты отныне смогут рассчитывать и малоимущие граждане.
Кроме того, президент России Владимир Путин накануне подписал указ о начислении малоимущим семьям при рождении ребенка дополнительного пособия в размере 11 143 рубля.