В России выросли пенсии

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Пенсионерам с 1 января проиндексировали пенсии на 7,8% 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Неработающим российским пенсионерам проиндексировали пенсии на 7,8% с 1-го января 2018-го года, передает ФАН.

Отмечается, что повышение разделено на два этапа. В рамках первого этапа индексация составила 3,7%, на второй стадии — 4,1%.

Следует отметить, что, помимо пожилых людей, на социальные выплаты отныне смогут рассчитывать и малоимущие граждане.

Кроме того, президент России Владимир Путин накануне подписал указ о начислении малоимущим семьям при рождении ребенка дополнительного пособия в размере 11 143 рубля.

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