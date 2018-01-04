Названы ставки по ипотеке и автокредитам в 2018 году

Увеличение кредитования людей бьет рекорды, многократно опережая рост потребительского сектора. На ноябрь 2017 года объем кредитов банков, предоставленных гражданам, поднялся на 25% по сравнению с тем же периодом 2016 года, по нашим расчетам на основании данных ЦБ РФ. Выдача потребкредитов за три квартала 2017 года подскочила на 33,2%, по кредитным картам — на 32,7%, по информации НБКИ. При этом объем розничной торговли повысился за январь-ноябрь 2017 года лишь на 2,7%, а платных услуг населению — даже снизился на 0,6%, по отношению к тому же периоду 2016 года, по данным Росстата.

В этих явлениях причудливо проявляется и позитив, и негатив, как это часто бывает в российской практике. Положительные проявления — в том, что опережающий рост кредитования выступает следствием двукратного уменьшения инфляции в 2017 году, до 2,5% в ноябре 2017 года, по данным Росстата, и ключевой ставки ЦБ с 10% до 7,75%. Это приводит к снижению банковских ставок. С января по ноябрь средний процент по розничным кредитам до 1 года сократился с 22,4% до 18,5%, свыше года — с 16,2% до 13,7%, по данным ЦБ. То есть банки уменьшают свой процент в среднем на 2-3 пункта, что соответствует изменению ставки ЦБ и его политике.

Такая практика продолжится и в 2018 году. Ключевая ставка будет сокращаться. ЦБ считает нормальным ее превышение на 2,5-3 пункта над инфляцией, которая поднимется в 2018 году до 3,8-4%, по прогнозу ЦБ. Поэтому можно предполагать постепенное падение ключевой ставки до уровня около 6,75-7%. То есть еще на 1,75-2 пункта с нынешних позиций. Тогда проценты по кредитам уменьшатся также примерно на 2 пункта. Так, например, ставки по ипотеке снизились с 12,4% до 9,9% за год до ноября 2017 года, а по автокредитам — с 13,2% до 11,9% в октябре 2017 года, по данным ЦБ России. Поэтому можно предположить их уменьшение в 2018 году соответственно до 8% и 10% годовых.

Все это, безусловно, и сейчас частично увеличивает потребительский спрос. Но интересны вот какие цифры. При повышении выдачи кредитов людям на 25% сумма остатка задолженности увеличилась только на 10%, на ноябрь 2017 года к ноябрю 2016 года, по нашему расчету на основании данных ЦБ. Таким образом, почти треть новых кредитов направляется на погашение старых. Недавнее исследование РАНХиГС показало, что у 39% банковских заемщиков расходы на кредиты выше половины дохода семьи, хотя максимально приемлемы 35-40% дохода. Более 50% новых кредитов люди берут для погашения предыдущих.

В этом проявляется большая закредитованность людей. Тревожно то, что мощный рост кредитов происходит при продолжении падения реальных доходов населения. Оно составило 1,4% за 11 месяцев 2017 года, по данным Росстата. Поэтому, сопоставляя приведенные цифры, можно констатировать вот что. Во-первых, кредитование во многом замещает доходы людей. Они вынуждены брать займы, чтобы зачастую просто обеспечить текущую жизнь, без увеличения потребления. Во-вторых, во многих случаях из-за отсутствия нужных сумм доходов кредитное бремя становится непосильным для семей. Это ведет и к просрочке по кредитам.

По банкам в среднем она составляет около 8%, по данным ЦБ на ноябрь 2017 года. Но наиболее уязвимы необеспеченные кредиты. Как отмечает НБКИ, просрочены 20% потребкредитов и 25% карточных. В этом — огромные риски и для заемщиков, и для многих банков.

Впрочем, в целом происходящее уменьшение ставок и перекредитование говорит о том, что наиболее острая опасность закредитованности проходит. НБКИ приводит данные о долговой нагрузке заемщиков — работников разных отраслей, то есть отношении их ежемесячных платежей к ежемесячным доходам, на ноябрь 2017 года.

Самая высокая нагрузка — у сотрудников охранных предприятий (32,8%) социальной сферы (31,6%) и медицинских учреждений (30,3%). Наиболее низкая — в секторах информационных технологий (13,9%), телекоммуникаций и связи (14,5%), в маркетинге, рекламе и PR (21,2%). Причем данный показатель снижается на 2-9 пунктов в разных отраслях по сравнению с весной 2017 года. Некоторое повышение финансовой грамотности людей проявляется и в кредитовании. Например, наученные горьким опытом, заемщики меньше берут валютные займы. На фоне общего роста кредитования выдача банками кредитов в валюте сократилась на 10%, а сумма задолженности по ним — на 38% в ноябре 2017 года по сравнению с ноябрем 2016 года.

Советы "РГ"

Но вопрос о кредитной кабале остается актуальным. Поэтому для потенциальных заемщиков можно рекомендовать следующее. Прежде всего: если есть желание взять займ, то лучше … не брать его. Нужно учитывать, что в 2018 году ставки будут и далее уменьшаться. Но если без заимствований никак не обойтись, при получении кредита стоит тщательно рассчитать возможности:

— Все платежи по кредитам и займам не должны быть выше 40% доходов.

— Карточные и потребительские кредиты банков в 1,5-2 раза дороже тех, которые выдаются под обеспечение. Для карт нужно использовать беспроцентный период, который может составлять 50-100 дней в разных банках. Нельзя допускать просрочки по платежам, которая ведет к резкому росту долга из-за пеней и штрафов.

— Изначально обязательно нужно уточнить, какие дополнительные комиссии будет взимать кредитор (за обслуживание счета, досрочное погашение и прочее).

Справка

С 2018 года ЦБ увеличивает до 14 дней "период охлаждения", в течение которого заемщик может отказаться от навязанной страховки к кредиту и даже получить назад уплаченную страховую премию.