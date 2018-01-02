Резервный фонд иссяк: что это значит для россиян

Резервного фонда России больше не существует. Он присоединяется к Фонду национального благосостояния (ФНБ). По прогнозу Минфина, на начало года в объединенном фонде должно остаться 3,7 трлн рублей, но его ликвидная часть составит только 2,3 трлн рублей. Если цены на нефть останутся на прошлогоднем уровне, то правительство купит валюты в резервы на 2-2,8 трлн руб.

По данным Минфина на 1 декабря 2017 года в Резервном фонде находилось $17,05 млрд или 994,64 млрд руб. В ФНБ было $66,94 млрд или 3,9 трлн руб. То есть объем двух фондов составлял около 5 трлн рублей.

Часть средств их фондов в конце года потрачено на финансирование дефицита федерального бюджета. По итогам января-ноября прошлого года он составил 532,4 млрд руб. Но, по традиции, на декабрь приходится самый большой объем расходов, поэтому итоговый показатель дефицита существенно вырастет.

По прогнозу министра финансов Антона Силуанова, дефицит бюджета составит в 2017 году около 1,5 трлн рублей или 1,6% ВВП.

«В этом году мы полностью используем средства резервного фонда, как это и предусмотрено было законом о бюджете. Мы несколько меньше задействуем средства Фонда национального состояния. По нашим оценкам, мы используем средства ФНБ в сумме 662 млрд руб.», — говорил Силуанов.

Объем ФНБ на 1 января 2018 года, по прогнозу министра финансов Антона Силуанова, должен составить 3,7 трлн рублей, а его ликвидная часть — 2,3 трлн рублей.

Сколько точно потратил Минфин на покрытие дефицита бюджета, и сколько средств находилось в ФНБ на 1 января 2018 года, станет известно в ближайшие дни. Как правило, ведомство публикует первые оценки после 10 числа месяца следующего за отчетным.

Напомним, что Резервный фонд и Фонд национального благосостояния были созданы в 2008 году путем разделения Стабилизационного фонда. В Стабфонд, инициатором создания которого, был экс-министр финансов Алексей Кудрин, перечислялись дополнительные доходы от экспорта углеводородов.

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Теперь все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета будут направляться в ФНБ. Решение об объединении фондов было принято по инициативе Минфина в июле 2017 года.

Против объединения Резервного фонда и ФНБ выступала Счетная палата. В ведомстве полагали, что данное объединение «содержит риски для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений россиян, сбалансированности бюджета ПФР, а также финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов».

Кроме того, в Счетной палате подчеркивали, что изменения Бюджетного кодекса лишат ФНБ «источников формирования».

«Закрепление средств ФНБ в качестве источника формирования Резервного фонда, а также отсутствие источников формирования ФНБ приведет в конечном итоге к его исчерпанию», — говорилось в материалах аудиторов.

Но мнение Счетной палаты не было поддержано правительством и депутатами. Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении соответствующий законопроект 19 июля.

За объединенным фондом сохранятся и целевые направления расходования резервов двух фондов: финансирование дефицита бюджета, обеспечение сбалансированности страховой пенсионной системы и софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан.

Расходование резервов будет происходить по следующему принципу: если общий объем средств в объединенном фонде превышает 5% ВВП, тогда его использование будет ограничиваться выпадающими нефтегазовыми доходами, если меньше — расходование ограничится 1% ВВП. Это необходимо для сохранения минимально допустимого объема резервов.

Стоит также отметить, что с 1 января 2018 года в России начинает действовать новое бюджетное правило. Согласно ему, базовая цена на нефть составляет в $40 за баррель российской нефти Urals в ценах 2017 года (каждый год это значение юудет индексироваться на 2%). Сумма превышения будет пополнять резервы. Минфин будет покупать валюту на рынке на сумму рублевых допдоходов.

Антон Силуанов говорил, что объем покупок валюты Минфином на внутреннем рынке составит в 2018 году 2 трлн руб. при среднегодовой цене нефти $54-$55.

«При цене $54-$55 за баррель это будет около 2 трлн руб. дополнительных нефтегазовых доходов. Перекроет даже те траты резервов, которые у нас в следующем году предусмотрены», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что если среднегодовая цена на нефть составит $60, ведомство приобретет валюту на 2,8 трлн руб.

В минувшем году Минфин купил валюты на 830 млрд руб. Эти средства должны быть зачислены в ФНБ.

Аналитик валютного рынка считают, что операции Минфина будут оказывать давление на рубль, и предрекают ему снижение относительно американского доллара и евро.