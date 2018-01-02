ПФР назвал условие индексации пенсий работающим пенсионерам

Работающим пенсионерам полностью возобновили индексацию пенсии

Работающим пенсионерам возобновили индексацию пенсии. Но, как отмечают в Пенсионном фонде России, это произойдет только после того, как они уволятся.

Напомним, два года назад в 2016 году работающие пенсионеры стали получать страховую пенсию без учета прошедших индексаций. А после увольнения ему платят пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, которые имели место в период их работы.

В прошлом и позапрошлом годах возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полной сумме происходило через три месяца с даты увольнения. С этого года на процедуру возобновления также будет уходить три месяца, но их пенсионеру компенсируют.

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Выплату полного размера пенсии будут реализовывать так: например, человек уволился в марте, в апреле в пенсионный фонд придет отчетность от работодателя, в которой будет указано, что пенсионер еще числится работающим. А отчетность за апрель, где пенсионер уже не будет числиться работающим, придет в фонд уже в мае.

Тогда в июне ПФР примет решение возобновить индексацию, в июле человеку придет уже полный размер пенсии и денежная разница между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца — апрель, май, июнь.