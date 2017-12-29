Путин помог россиянам за границей

Президент Владимир Путин упростил валютный контроль для физлиц

Граждане России, которые живут за рубежом не менее 183 дней (независимо от количества въездов на территорию РФ), смогут не уведомлять налоговиков об открытых за границей счетах и движении средств на них. Закон, упрощающий валютный контроль, подписал президент Владимир Путин. Сейчас надо непрерывно пробыть за пределами РФ не менее года, а за нарушения валютного законодательства грозили внушительные штрафы.

Чтобы не отчитываться о счетах в иностранных банках и движении средств по ним, теперь достаточно проживать за границей не год, а 183 дня. При этом въезжать и выезжать на территорию России можно любое количество раз.

Президент России Владимир Путин в пятницу 29 декабря подписал закон, который предусматривает смягчение норм валютного законодательства. Об этом сообщается на портале правовой информации.

«Предлагаемый законопроектом совокупный срок пребывания граждан РФ за пределами территории РФ (более 183 дней в течение каждого календарного года) определен с учетом анализа возникающих у разных категорий граждан реальных жизненных ситуаций (приезд в РФ в связи с отпуском, посещением родственников, отдых обучающихся за рубежом студентов во время каникул и др.), а также с целью сближения правового статуса граждан РФ, являющихся валютными резидентами, с их статусом налоговых резидентов в соответствии с требованиями статьи 207 Налогового кодекса РФ», — говорится в пояснительной записке, которая была ранее представлена в Госдуму вместе с законопроектом.

Кроме того, данный закон расширяет перечень разрешенных случаев зачисления денег на счета (вклады) физлиц-резидентов, которые были открыты ими в банках за пределами России. К подобным случаям отнесено, к примеру, зачисление денежных средств от продажи принадлежащих физлицу-резиденту на праве собственности за пределами территории России транспортных средств и недвижимости.

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Впрочем, есть ограничение — необходимо, чтобы квартира или автомобиль были зарегистрированы на территории иностранного государства, являющегося членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и такое иностранное государство присоединилось к соглашению компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией. Счет (вклад) физлица-резидента также должен быть открыт в банке, расположенном на территории такого иностранного государства.

Россия в мае этого года подписала соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией между налоговыми органами с 2018 года. В соглашении об обмене участвует свыше 100 стран, в том числе, офшоры — Панама, Британские Виргинские острова, Джерси, Белиз.

Подписанные Владимиром Путиным поправки освобождают граждан РФ от уведомления налоговых органов об их счетах (вкладах), открытых в банках за пределами территории России, от ограничений на совершение операций, а также от представления отчетов налоговикам о движении средств по зарубежным счетам физических лиц — резидентов.

Облегчены нормы валютного контроля и для банков. Граждане и кредитные организации могут не опасаться штрафов за нарушение норм валютного законодательства, которые могут достигать 100% от суммы совершенной операции.

Облегчение валютного контроля упростит жизнь не только тем, кто управляет крупным бизнесом, но и простым гражданам, по работе или личным обстоятельствам долговременно проживающих за рубежом, отмечает Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

«Теперь граждане смогут получать зарплату, сдавать и продавать недвижимость за рубежом с использованием заграничных счетов, тратить деньги в России, а также платить налоги», — подчеркивает аналитик.

Он подчеркивает, что поправки либерализуют переводы между счетами. Это будет способствовать защите вкладов россиян в случае введения санкций и поможет возвращению капиталов в Россию.

«Это очень важная поправка и для государства, которое получит больше информации и денег. Я полагаю, что в первый год действия новой редакции закона в Россию может быть возвращено не менее $50 млн в виде налогов», — считает Ващенко.

У ослабления валютного контроля есть и другая сторона. Никита Куликов исполнительный директор HEADS Consulting, считает, что, судя по всему, Владимир Путин решил поставить точку в затянувшихся спорах Центробанка и Минфина и Минэкономразвития в вопросе либерализации валютного законодательства.

«Соответственно можно сделать вывод, что данный закон один из этапов к пересмотру консервативной политики — по мнению оппонентов ЦБ меры необходимы для развития внешней торговли. В целом новые нормы, по сути, избавляют бизнес от излишнего валютного контроля, который наносит достаточное количество препятствий для делового оборота, при этом ключевое внимание также направлено на отказ от перспективных подходов к валютному регулированию в отношении физических лиц, что собственно и подчеркивается в документе, который подписал президент», — считает юрист.

Напомним, что министр экономического развития Максим Орешкин неоднократно заявлял, что ЦБ слишком консервативен в своих взглядах в отношении валютного контроля и не соглашается с тем, чтобы отменить или смягчить существующие ограничения.

«Есть проблемы серьезные, которыми мы занимались и в министерстве финансов, и сейчас правительство в целом занимает такую позицию, Центральный банк нам мешает либерализовать валютное законодательство валютный контроль, очень жестко выступает за то, чтобы все это сохранилось. Это тоже один из рудиментов, который, мне кажется, является дополнительными издержками к более активной торговле», — говорил, в частности, Максим Орешкин.

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева в ответ заявила, что ЦБ готов рассмотреть предложения по либерализации валютного контроля, хотя и признала, что у «Центрального банка достаточно такая жесткая позиция по валютному контролю, потому что это инструмент для нас борьбы с отмыванием».

Стоит также отметить, что в последние дни 2017 года Владимир Путин выступил с инициативами по возврату российского капитала из заграницы на фоне разговоров о новых санкциях в отношении России. Бизнесу предложены весьма существенные преференции.

Так, предполагается выпустить специальные еврооблигации, которые могли бы купить отечественные бизнесмены. Президент предложил освободить предпринимателей, которые переводят бизнес из-за рубежа в Россию от подоходного налога. Кроме того, он выступил за продление срока амнистии капитала, «имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию».