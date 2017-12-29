Россиянам простили долги

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Путин одобрил списание долгов по имущественным налогам граждан 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС

Президент Владимир Путин подписал закон, который признает безнадежными к взысканию имущественные налоги физлиц и пени по ним, которые скопились к 1 января 2015 года. Кроме того, закон списывает недоимку по налогам, пени и штрафы у индивидуальных предпринимателей (ИП), скопившимся на ту же дату. Документ об этом опубликован на сайте Кремля.

Он, среди прочего, предполагает списание недоимки по страховым взносам за периоды, истекшие до начала 2017 года, а также долга по пеням и штрафам, которые числятся за ИП, адвокатами, нотариусами-частниками. Кроме того, закон включает пенсионеров в список граждан, которые имеют право на налоговый вычет по земельному налогу с участка размером шесть соток.

Эта льгота заменяет действующий сейчас вычет в размере десять тысяч рублей — он был доступен инвалидам I и II групп, Героям Советского Союза и РФ, «чернобыльцам» и ряду других льготных категорий. Воспользоваться вычетом смогут в том числе пенсионеры, в собственности которых участки площадью больше шести соток.

Если для получения вычета необходимо будет самостоятельно подать документы в налоговую службу, то для списания долгов по имущественным налогам (транспортный, на имущество физлиц и земельный) подавать справки и документы не нужно: процедуру проведет самостоятельно Федеральная налоговая служба (ФНС) на основании своих данных и базы Пенсионного фонда РФ.

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