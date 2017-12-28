Названа лучшая валюта для сбережений в 2018 году

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Россиянам дали совет по сбережениям 

Рамблер 10 часов назад
Фото: РИА Новости

Министр финансов Антон Силуанов посоветовал россиянам хранить сбережения в национальной валюте. Об этом, как передает РИА «Новости», он заявил в эфире телеканала «Россия».

По словам главы Минфина, рублевые инструменты на данный момент дают наибольшую доходность.

"Большая часть наших граждан тратит в рублях. У нас очень есть доходные рублевые инструменты, это и депозиты в надежных банках, и облигации федерального займа, которые выпускает Минфин», — сказал Силуанов.

Министр также заверил, что в новом году курс рубля будет стабильным.

«Бюджетное правило в следующем году будет действовать более эффективно, с большим эффектом, что позволит обеспечить стабильность курса рубля при возможных колебаниях цен на нефть или возможных изменениях потока капитала», — сказал Силуанов.

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